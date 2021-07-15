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午後易有強對流 吳德榮：下周留意熱擾動發展

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
美國(GFS)模式模擬周日20時熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面(左圖)，模擬路徑(紅虛線)向西北朝東海前進。歐洲(ECMWF)模式模擬同一時間，熱帶擾動在日本琉球東南方海面醞釀發展(右圖)，未來則向東北遠離(紅虛線)。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國(GFS)模式模擬周日20時熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面(左圖)，模擬路徑(紅虛線)向西北朝東海前進。歐洲(ECMWF)模式模擬同一時間，熱帶擾動在日本琉球東南方海面醞釀發展(右圖)，未來則向東北遠離(紅虛線)。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天至下周一太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成季風低壓的型態。

他說，季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹發生的機率，其他時間亦偶有局部短暫降雨，各地區白天高溫微降。今天北部24至35度，中部24至35度，南部23至35度，東部22至36度。

他說，下周二、周三台灣附近的水氣與熱帶擾動的發展及動向有關，因有不確定性，天氣的變化需再觀察。

此外，吳德榮說，各國模式模擬顯示，季風低壓東側因有水氣輻合，為有利於熱帶擾動發展的環境。美國(GFS)模式模擬周日20時，熱帶擾動已有颱風強度，在日本琉球東方海面，路徑調整為向西北朝東海前進。而歐洲(ECMWF)模式同時的模擬，強度依然較弱、發展也較慢，仍在琉球東南方海面醞釀打轉，未來則向東北遠離。

他說，儘管此熱帶擾動曾被美國模式模擬為直接侵台的颱風，但最近幾次的模擬，已大幅度調整，改撲向東海。由於熱帶擾動醞釀的環境複雜，模式4、5天後的模擬，已存在相當大的不確定性，即使美、歐最新資料皆顯示其未接近台灣，但現在還不宜遽下定論，應持續觀察模式的調整。

吳德榮 颱風

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