花蓮連40震！20:55規模4.1地震 最大震度4級

花蓮今天狂搖，截至目前已經發生40起地震。根據中央氣象局地震報告顯示，晚間8時55分發生規模4.1地震，最大震度花蓮市4級，不少鄉親感嘆，真的搖到心很累。

根據地震報告資料，今晚8時55分發生規模4.1地震，震央在花蓮縣近海，深度9公里，最大震度花蓮4級、南投2級、宜蘭1級、台中1級、雲林1級。

地震測報中心主任陳國昌說，今天40起地震中，有39起是7日、8日花蓮雙主震的餘震。預計這一周都陸續會有規模4以上餘震，不排除規模5以上，但更大的機率則較低。

針對有花蓮人覺得今天地震儼然是2018年0206規模6.2強震噩夢重演，當時雲翠大樓、統帥大飯店等四棟大樓倒塌，造成17人死亡，場面怵目驚心。對此，陳國昌說，這次地震趨勢確實有點像當年的地震，但是震央範圍、還有次數都有一定程度的落差，還需要觀察。