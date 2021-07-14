快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

長輩終於願意「動」！物理治療所推免費線上運動課

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
長輩在家，跟著物理治療師運動。圖／康齡安健物理治療所提供
長輩在家，跟著物理治療師運動。圖／康齡安健物理治療所提供

新冠肺炎本土疫情爆發，全國疫情警戒進入三級，原本日照中心與失智症據點會有專業治療師帶著長輩一起動，如今長者無法前往，長輩在家也不願跟著運動教學影片一起動，讓需要長照資源的家庭們一團糟。為此，康齡安健物理治療所攜手所內所有治療師，免費提供線上運動課程，讓長者在家有治療師陪同，更有動力運動。

這波本土疫情自5月中爆發，許多長者自日照中心與失智症據點返家，但仍不願相信或忘記暫時不能前去據點，

讓許多家屬冒著染疫風險，每日打理好長輩，再把他們推到據點門口，再跟長輩說「今天沒有開」，接著一同返家，呈現長輩每天焦慮、家屬為難的日子。

在失智症長輩無處去、整天坐著、沒有活動量的情況下，家屬找了運動影片，想讓長輩跟著做運動，但少了原來治療師的帶動與學員間互動，長輩對運動難以提起興趣，直說，「要做你自己做！」，因此成效非常有限。

為此，有服務失智長輩18年經驗的康齡安健物理治療所院長陳雅玲，攜手所內所有治療師，陸續與原本合作的失智據點和日照中心，免費提供線上運動課程。

目前已開設11個班級，有的課程1周1次、有的1周2次，由帶領社區活動經驗豐富的物理治療師，根據各班長輩程度和需求帶領課程。

台灣長期照顧物理治療學會理事長林佩欣表示，遠距線上運動、活動互動指導課程對據點的長輩仍可行。

除因應此次疫情需求，她並表示，針對較衰弱或不容易請出門的長輩，未來或許可以透過這種線上互動課程開始，讓長輩慢慢熟悉後，可再引導他們外出至據點定期參與活動，效果可能會更佳。

另外，林佩欣建議，衛福部、國健署等部會應盡速研議將社區長者線上互動課程納入補助給付中，讓長輩疫情下的社區活動得以持續，以延緩衰退。

失智症 治療師 疫情

延伸閱讀

日照中心有條件鬆綁！「遵照指引」人員疫苗施打達8成

台南失智婦憶在高雄工作日子 獨自搭計程車卻忘了地點

居家防疫 避免失智症惡化有方法

失智症病患無法外出 物理治療師示範6居家運動

相關新聞

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，屏北地區的屏東市、長治鄉、九等鄉，今天下午3時...

花蓮逾30震 193縣道再度落石、馬路「裂開」

花蓮今天清晨發生規模5.2級至3級地震，後又有逾30次餘震，造成193縣道30公里處發生小規模坍方，柏油路龜裂，吉安警分...

午後雷陣雨來了！ 10縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局針對十縣市發布大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、嘉義以南地區及新竹至雲林山...

嘉義雨彈升級！對流發展旺 10縣市續發豪雨、大雨特報

中央氣象局針對十縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發...

移工預約打疫苗 可參照勞動部多國語懶人包

指揮中心昨表示，除開放18歲以上民眾接種，也同步開放合法移工、持有居留證外籍人士登記預約，15日前都可到「疫苗施打意願登...

嘉義70歲男下體痛一周竟休克 醫師曝這病不治恐致死

嘉義地區70多歲侯姓男子日前常覺下體附近有點腫痛，經過1周後，身體虛弱無力、鼠蹊部愈來愈腫痛，到台中榮總嘉義分院急診，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。