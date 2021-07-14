長輩終於願意「動」！物理治療所推免費線上運動課

新冠肺炎本土疫情爆發，全國疫情警戒進入三級，原本日照中心與失智症據點會有專業治療師帶著長輩一起動，如今長者無法前往，長輩在家也不願跟著運動教學影片一起動，讓需要長照資源的家庭們一團糟。為此，康齡安健物理治療所攜手所內所有治療師，免費提供線上運動課程，讓長者在家有治療師陪同，更有動力運動。

這波本土疫情自5月中爆發，許多長者自日照中心與失智症據點返家，但仍不願相信或忘記暫時不能前去據點，

讓許多家屬冒著染疫風險，每日打理好長輩，再把他們推到據點門口，再跟長輩說「今天沒有開」，接著一同返家，呈現長輩每天焦慮、家屬為難的日子。

在失智症長輩無處去、整天坐著、沒有活動量的情況下，家屬找了運動影片，想讓長輩跟著做運動，但少了原來治療師的帶動與學員間互動，長輩對運動難以提起興趣，直說，「要做你自己做！」，因此成效非常有限。

為此，有服務失智長輩18年經驗的康齡安健物理治療所院長陳雅玲，攜手所內所有治療師，陸續與原本合作的失智據點和日照中心，免費提供線上運動課程。

目前已開設11個班級，有的課程1周1次、有的1周2次，由帶領社區活動經驗豐富的物理治療師，根據各班長輩程度和需求帶領課程。

台灣長期照顧物理治療學會理事長林佩欣表示，遠距線上運動、活動互動指導課程對據點的長輩仍可行。

除因應此次疫情需求，她並表示，針對較衰弱或不容易請出門的長輩，未來或許可以透過這種線上互動課程開始，讓長輩慢慢熟悉後，可再引導他們外出至據點定期參與活動，效果可能會更佳。

另外，林佩欣建議，衛福部、國健署等部會應盡速研議將社區長者線上互動課程納入補助給付中，讓長輩疫情下的社區活動得以持續，以延緩衰退。