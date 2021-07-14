疫苗注射手臂最佳 臀部針頭難到位

接種疫苗的時候打手臂比較好，臀部脂肪太多，針頭容易插不到肌肉，導致後續免疫反應受影響。但對於在長者間謠傳，接種疫苗要打右手臂才比較不會發生心肌炎，指揮中心發言人莊人祥在記者會闢謠表示，不管打在左手、右手，都屬於肌肉注射，並沒有太大的差別。

常見的注射方式

疫苗接種的常見方式包括皮內注射（卡介苗）、皮下注射（日本腦炎、德國麻疹）及肌肉注射（B 型肝炎、破傷風、新冠肺炎）等，且肌肉注射落針處主要有上臂三角肌、大腿前外側及臀部注射三種，且新冠肺炎疫苗接種通常是採用上臂三角肌的肌肉注射進行接種。

肌肉注射相較於打點滴一類的靜脈注射方式，可以讓免疫細胞有更長的時間產生免疫反應，而上臂三角肌又因為脂肪相對較少，可以精準注射到肌肉內，尤其是臀部肌肉萎縮嚴重的老年人，臀部的皮下脂肪又非常厚，針頭插到底都還有可能停在脂肪層內，因此手臂又比臀部更適合。

免疫反應產生原理

林靜儀於臉書解釋，肌肉注射是藉由肌肉良好的血液循環來協助疫苗傳播，並刺激樹突狀細胞，使其捕捉疫苗相關的病毒資訊攜帶至淋巴結，帶給產生免疫反應的 T 細胞與 B 細胞，接著由前述兩種細胞開始製造抗體。

在體內產生免疫反應的過程中，有可能因為免疫反應過激而導致接種部位疼痛，或產生血栓、心肌炎等副作用，但長者的免疫力相對較差，血栓與心肌炎一類與免疫反應相關的副作用發生機率都相對偏低。

打左右手都沒差

但對於新冠肺炎疫苗接種時，到底要從左臂還是右臂，又或者是臀部下針？林靜儀於指出，疫苗打在上述三個部位，最終都還是透過免疫細胞的反應，誘發身體對於疫苗所模仿的病毒蛋白訊息，產生足夠的抗體；一旦真的遇到病毒，第一時間身體就能快速抵抗病毒的入侵。

也有醫師提到，臀部注射操作不慎，可能會傷害到坐骨神經，榮總護理部品管會制定的注意事項中也提到，臀部注射落針點應在臀外四分之一中間或稍外，若打在臀部外上四分之一內角等區域就可能傷到坐骨神經，需要特別注意。【更多精采內容，詳見 】