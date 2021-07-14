花蓮地震頻繁 專家指導如何避難

花蓮今天地震頻繁，縣府防疫記者會特別說明地震相關因應作為，同時明天將邀集13鄉鎮公所和國軍共同召開防災整備會議，盤點防災救災人力、物力。

花蓮縣政府下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施線上記者會，縣長徐榛蔚、秘書長張逸華、衛生局長朱家祥說明外，消防局長林文瑞也出席，針對地震因應提醒民眾相關作為。

徐榛蔚表示，上午6時52分第一起規模5.2地震到目前已發生數十次有感地震，讓許多鄉親感到憂心憂慮。花蓮位處太平洋地震帶上，因此大家要做好準備，除加固家具、櫥櫃外，找出家中安全避難點及戶外集合點，一旦災情發生才知道如何避難。

林文瑞說明，至今全球沒有任何機構能預測地震何時會來，只能做好準備預防災害發生；製作家庭防災計畫，讓全家人都知道，包括緊急聯絡方式、戶外集合地點，家裡有老年人、幼兒、臥床病患或行動不便者，如何分工協助避難。

林文瑞說，平時準備好地震緊急避難包，包內有8大類物品，分別是每人足夠3天份量的食物、飲用水、衣物、醫療用品、衛生紙清潔用品、重要證件影本、手電筒等照明用品及哨子等，於地震發生時隨身攜帶。

如果身處室外，應小心招牌、花盆、屋瓦、碎玻璃等物砸落；並應遠離工地、電線桿等區域。若在開車行駛中，應慢慢減速、打開警示燈，然後靠路邊安全處停放。公共場所遵從相關人員指示避難，行動要保持鎮定勿慌亂衝撞。

林文瑞指出，大型災難發生時，往往是民眾互相推擠所造成的傷亡遠高於災難本身的傷亡；呼籲民眾事前做好準備心中有定數，才能安心面對。