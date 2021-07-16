居家防疫生活不怕劇荒 這幾齣大勢韓劇回歸別錯過！

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「韓劇」話題近一個月的網路聲量，帶您了解網路上大家最愛追的七大韓劇分類，以及網友熱議的十大韓劇。

全國疫情三級警戒延長，想追的劇都追完了嗎？別擔心會劇荒，近期有許多季播的韓劇強勢回歸，也有不少題材新穎且討論度極高的韓劇，從輕鬆喜劇、浪漫愛情到恐怖驚悚，都值得你加入看劇清單，讓你一個看的夠！

搞笑幽默、浪漫愛情韓劇受歡迎 網友紛紛上網求片單推薦

韓劇分類7大網路聲量排行。 Social Lab社群實驗室/製圖

韓劇的類型越來越多元，而其中又是以哪種類型的劇，最能吸引住劇迷的目光呢？觀察網友討論韓劇時的內容，可看到「搞笑喜劇」穩坐聲量冠軍，無論是黑色喜劇、浪漫喜劇，或是在不同類型韓劇中加入輕鬆幽默的元素，各自皆引發不少討論，讓網友留下「浪漫搞笑的韓劇，非常推！」、「有恐怖、有愛情、有搞笑，也有感動的元素在簡直是神劇」等評語，而「搞笑喜劇」為疫情居家生活增添了一點樂趣，讓喜歡此類型的劇迷們一部接著一部，在各大影劇相關社群平台上，常有「想拜託大家推薦類似的劇，就是有點知識性劇情緊湊又輕鬆幽默的」等請益輕鬆幽默類韓劇的文章出現。

「浪漫愛情」是韓劇極具代表性的類型之一，不少主演的卡司組合在未開播甚至未開拍前，便獲得愛看劇的網友們高度的關注，也有粉絲表示會因為男女主角的顏值而選擇看哪部劇，如「超推~劇真好看&歌真好聽，男女主帥又美」，而對於愛情線的發展也有許多討論，如「好甜，滿是粉紅色泡泡」、「都很好看耶！！難得有每對都喜歡的」。

網友熱議十大韓劇 「上流戰爭」、「機智醫生生活」回歸受關注

網友熱議10大韓劇聲量排行榜。 Social Lab社群實驗室/製圖

近期受網友熱議的韓劇中，有許多是以季播形式播出的韓劇，包括《Penthouse上流戰爭3》、《機智醫生生活2》以及《屍戰朝鮮：雅信傳》，因為已播出的集數佳評如潮，因此續集播出前便引發眾多網友表示「又有精神食糧了！」、「期待期待第一季看了3遍」等期待之情，其中Penthouse上流戰爭已播至第三季，劇中錯綜複雜的人物關係，與高潮迭起、一再反轉的精彩劇情，讓網友直呼「很狗血但我停不下來」、「真的沒有極限欸這部戲」，同時引發對該劇入迷的粉絲們熱議每集的劇情走向，熱烈的討論讓《Penthouse上流戰爭》成為韓劇聲量第一名。

此外，同時結合親情、友情、愛情講述五人幫在醫院的溫暖日常，而廣受到觀眾喜愛的《機智醫生生活》也獲得極高的迴響，在第一季的結尾中留下許多未完結的伏筆，因此開播的日期一公佈後，立刻讓等待已久的觀眾們紛紛分享自身的觀劇方式，有想等播完再一次看的網友表示「我打算屯糧，不然一週一集太痛苦了」，也有怕被暴雷的網友表示「一定要搶先看完才行，然後全部演完再看第二遍」，在「大家心目中的2021韓劇前三名」、「願意一直重刷的劇」等文章中，機智醫生生活被提及的頻率高，顯示劇迷們對於該劇的喜愛。

還有賺人熱淚的《我是遺物整理師》、奇幻浪漫的《某一天滅亡來到我家門前》等討論度高的韓劇，十大網友熱議的韓劇中，還有哪一部你還沒有看過呢？不妨趁著居家防疫的期間，追完網友好評的經典韓劇吧！

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《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》