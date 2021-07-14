移工預約打疫苗 可參照勞動部多國語懶人包

指揮中心昨表示，除開放18歲以上民眾接種，也同步開放合法移工、持有居留證外籍人士登記預約，15日前都可到「疫苗施打意願登記與預約系統」( https://1922.gov.tw/）進行疫苗意願登記，為此，勞動部已製作多國語「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」的操作步驟懶人包（含中文、英文、印尼文、越南文及泰文）供移工自行登錄。此外，雇主或仲介公司也可協助移工登錄。

此外，勞動部提醒，昨日發現有施打COVID-19疫苗的假網址連結，藉此騙取個資做不法使用，請雇主或仲介轉知移工朋友不要輕信網路訊息，切勿點擊來路不明網址，如需進行疫苗登記或預約，應至衛生福利部疾病管制署(CDC)所發布的疫苗預約平台網址進行預約登記。

勞動部表示，移工疫苗預約登錄的懶人包資訊，均已置於「跨國勞動力權益維護資訊網站」。如有相關疑問，可以洽1955專線，勞動部「移點通LINE@」亦不定期推播最新防疫資訊，移工可加入好友(LINE官方帳號請搜尋1955 E-LINE)。