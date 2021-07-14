影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了
受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，屏北地區的屏東市、長治鄉、九等鄉，今天下午3時30分許突然出現狂風驟雨，還伴隨著0.3到0.5公分不等大小的冰雹，不少民眾紛紛拍下難得的畫面，也到屏東縣長潘孟安臉書留言；縣長潘孟安提醒大家留意強降雨和冰雹，安全第一。
中央氣象局恆春氣象站說，因為午後熱對流發展旺盛，在空氣與水氣上下對流的午後對流雲系發展旺盛，屏北地區今天下午出現9至10級的強陣風並降下冰雹；吳姓屏東市民說，冰雹直徑落在0.3到0.5公分，如米粒般大小，有人看到更大的，冰雹直接落在屋頂和室外停等的轎車上，還可以清楚聽到金屬敲打的聲響，過去未曾見過，趕緊拍下留念。
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