男性下體腫痛 小心罹患致死率高佛尼爾氏壞死症

嘉義7旬侯姓老翁生殖器周邊腫痛，不以為意，1週後症狀加劇，身體虛弱無力，送醫急診，發現有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，診斷罹患佛尼爾氏壞死症，緊急手術保住一命。

台中榮總嘉義分院今天表示，侯姓老翁日前覺得生殖器周邊有點腫痛，初期不以為意，1週後突然身體感到非常虛弱無力，且生殖器鼠蹊部越來越腫痛，送急診就醫，檢查發現有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，情況危急，經診斷是死亡率極高的佛尼爾氏壞死症。

台中榮總嘉義分院外科醫師黃奕豪表示，當時緊急為老翁進行清創手術，因鼠蹊部傷口與肛門十分接近，避免造成感染，泌尿科醫師每2小時協助沖洗及治療，後續並進行3次清創手術後，患者的敗血症痊癒且腎功能恢復到正常值。

黃奕豪指出，後續以活動式真空抽吸裝置，保護患者傷口避免感染，且便於活動復建，最後患者不但完全治癒，且行動自如，也沒有留下後遺症。

黃奕豪說，佛尼爾氏壞死症其實就是一種發生在男性生殖器官的壞死性筋膜炎，致死率相當高，如果沒有緊急進行清創手術，死亡率幾乎百分百，即使妥善治療死亡率平均仍為20%至30%；好發於糖尿病及其他免疫力低下患者，男女罹患比例是10：1。

黃奕豪提醒民眾，佛尼爾氏壞死症不僅病況快速發作，致死率也高，一旦發現會陰部或生殖器官附近有腫脹與疼痛、壞死等症狀，應立即就醫，避免錯過治療時機。