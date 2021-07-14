快訊

混打呼聲高 張上淳揭AZ疫苗混「莫德納、BNT」可行性

縱火奪6命為何不判死？律師談湯景華案的影響

男性下體腫痛 小心罹患致死率高佛尼爾氏壞死症

中央社 / 嘉義市14日電

嘉義7旬侯姓老翁生殖器周邊腫痛，不以為意，1週後症狀加劇，身體虛弱無力，送醫急診，發現有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，診斷罹患佛尼爾氏壞死症，緊急手術保住一命。

台中榮總嘉義分院今天表示，侯姓老翁日前覺得生殖器周邊有點腫痛，初期不以為意，1週後突然身體感到非常虛弱無力，且生殖器鼠蹊部越來越腫痛，送急診就醫，檢查發現有敗血症休克併發急性腎衰竭跡象，情況危急，經診斷是死亡率極高的佛尼爾氏壞死症。

台中榮總嘉義分院外科醫師黃奕豪表示，當時緊急為老翁進行清創手術，因鼠蹊部傷口與肛門十分接近，避免造成感染，泌尿科醫師每2小時協助沖洗及治療，後續並進行3次清創手術後，患者的敗血症痊癒且腎功能恢復到正常值。

黃奕豪指出，後續以活動式真空抽吸裝置，保護患者傷口避免感染，且便於活動復建，最後患者不但完全治癒，且行動自如，也沒有留下後遺症。

黃奕豪說，佛尼爾氏壞死症其實就是一種發生在男性生殖器官的壞死性筋膜炎，致死率相當高，如果沒有緊急進行清創手術，死亡率幾乎百分百，即使妥善治療死亡率平均仍為20%至30%；好發於糖尿病及其他免疫力低下患者，男女罹患比例是10：1。

黃奕豪提醒民眾，佛尼爾氏壞死症不僅病況快速發作，致死率也高，一旦發現會陰部或生殖器官附近有腫脹與疼痛、壞死等症狀，應立即就醫，避免錯過治療時機。

患者 手術 台中榮總

延伸閱讀

興大校友總會募200多萬 捐台中榮總1000件防護衣

嘉義70歲男下體痛一周竟休克 醫師曝這病不治恐致死

興大校友總會挺醫護 捐贈台中榮總千件防護衣

挺防疫第一線醫護！興大校友總會贈台中榮總千件防護衣

相關新聞

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，屏北地區的屏東市、長治鄉、九等鄉，今天下午3時...

花蓮逾30震 193縣道再度落石、馬路「裂開」

花蓮今天清晨發生規模5.2級至3級地震，後又有逾30次餘震，造成193縣道30公里處發生小規模坍方，柏油路龜裂，吉安警分...

午後雷陣雨來了！ 10縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局針對十縣市發布大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、嘉義以南地區及新竹至雲林山...

嘉義雨彈升級！對流發展旺 10縣市續發豪雨、大雨特報

中央氣象局針對十縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發...

移工預約打疫苗 可參照勞動部多國語懶人包

指揮中心昨表示，除開放18歲以上民眾接種，也同步開放合法移工、持有居留證外籍人士登記預約，15日前都可到「疫苗施打意願登...

嘉義70歲男下體痛一周竟休克 醫師曝這病不治恐致死

嘉義地區70多歲侯姓男子日前常覺下體附近有點腫痛，經過1周後，身體虛弱無力、鼠蹊部愈來愈腫痛，到台中榮總嘉義分院急診，更...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。