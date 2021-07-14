南科交通再添利多 台鐵跳蛙式列車將往返高鐵台南站

因應南科特定區未來快速發展，台鐵可望今年底改點時，增加沙崙線直達車次，往來南科與高鐵台南站，單趟車程由現有45分鐘，縮短30分鐘。

立委郭國文今下午邀台鐵管理局與市府交通局代表討論善化、南科車站未來發展，並至南科火車站會勘。 郭國文表示，自爭取南科三期落腳台南園區旁之後，各界對南科未來發展可期，也帶動善化人持續成長。

尤其目前都發局正在進行特定ABCDENO的審查作業，將全力開發，地方發展可期。

「搭台鐵至高鐵台南站得45分鐘，園區怨聲連連。」郭國文說，現有台鐵沙崙線至南科火車站，都是「站站停」通勤列車，45分鐘太久了，部分班次應採跳蛙式停靠，壓縮在30分鐘，才能符合實際需求。 他說，尤其善化與南科火車站，未來將扮演台南發展重要角色，是推動台南發展雙引擎：南科與沙崙間連結，在捷運系統深綠線未完成前，應先透過台鐵直達班次帶動，讓外縣市民眾搭高鐵後能快速抵達南科。而當南科站流量增加時，站體本身升級也將是必然方向，若能先做好規劃，相信更能順利接軌。

而台鐵管理局表示，針對沙崙與南科之間的跳蛙式直達車，今年10月之前，可以規劃以沙崙至台南與沙崙至永康間之延駛至南科善化方式，先行提供。而年底改班，則可納入考量，尤其是900型列車進來後，會有500、600型車輛可提供做「區間快車」車次，例如沙崙-台南、永康-南科-善化等。但需要南科跟台南市政府提出運量之需求，才能方便規劃。