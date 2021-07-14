日藥本舖首創方便辨識的「快篩安心貼」！消費滿千元限時送口罩一盒

中央流行疫情指揮中心近日宣布第三級延長至7月26日，並自7月13日起適度鬆綁部分措施，但「微解封」仍需以防疫優先為最大原則，民眾仍須配戴口罩、避免群聚、勤洗手、保持社交距離，並配合政府防疫指引。

考量「微解封」後戶外人潮逐漸增加，日藥本舖為保護到店消費者、員工與家人的安全，即日起發起「我快篩您安心活動」，免費提供全體員工自主快篩，並發放「快篩安心貼」給予已完成快篩並呈陰性的員工，貼於制服顯眼處，也邀請民眾及企業共同響應，即日起購買快篩試劑的消費者也能免費領取「快篩安心貼」。

日藥本舖表示，在國人疫苗施打率尚未提升之前，居家快篩試劑全民普及化仍為防疫重點項目，建議民眾可多預備快篩試劑於家中，在微解封風氣漸行之時，若發現身體有任何不適，能第一時間於家中自我量測。日藥本舖也調降快篩試劑價格，目前販售的居家快篩試劑品項分別為「威創新型冠狀病毒抗原快速檢驗試劑」單入盒售價315元（原價350元）、5入盒售價1,480元（原價1,700元），「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測組5入」售價1,680元（原價1,800元），「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」售價680元（原價800元）。