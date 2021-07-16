美食外送平台點什麼？快來看看最多人討論的美食！
【文·Social Lab社群實驗室】
《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤最近兩個月內「外送平台」話題的網路聲量表現，帶您了解4大美食外送平台的網路討論聲量，以及網友熱議的八大外送美食有哪些。
防疫期間，隨著待在家的時間越來越長，民眾使用外送平台的次數也越來越多，因此各家外送平台提供了更多樣的餐點選擇，使得大眾居家防疫期間，也能吃到各式各樣的餐點來滿足味蕾。
叫外送嗎？「Uber Eats」跟「foodpanda」你選哪個？
在疫情延燒下，全台為維持防疫警戒，餐飲店一律禁止內用、僅限外帶，使得宅經濟成為主流，也因此許多民眾改用「叫外送」的方式解決吃飯的問題。從網友對美食外送平台的討論來看，「Uber Eats」跟「foodpanda」兩家平台的網路聲量大幅超前其餘業者。
其中，「Uber Eats」在系列廣告「今晚，我想來點…」的推波下，該口號成為網友朗朗上口、競相模仿造句的話題梗，此外，藝人曹雅雯在臉書上也曾表示「感謝吳柏毅送蛋糕」，皆成功為該平台帶來不少聲量討論。「foodpanda」則是因為Youtuber波特王拍攝了「兼差當foodpanda外送夥伴」的實測影片，引發網友熱議。
同時，外送員本身的行為爭議，也讓兩家外送平台受到不少的關注與討論，如近期兩家平台發生的外送員打架事件，讓網友紛紛表示「您的餐點正在輸贏中」、「真的是十八般武藝欸」等調侃。另一方面，因疫情嚴峻，有不少外送員挺身而出，擔任著不可或缺的角色，因此有許多網友表示「現在跑外送真的很危險辛苦了」、「外送員是疫情期間重要工作人員啊！」。
美食外送吃什麼！「便當」、「飲料」成討論焦點
疫情期間總是煩惱「在家吃什麼」嗎？觀察網友常討論的外送美食，發現當中的「便當」討論聲量最高，同時因為餐廳無法內用，而減少了外出覓食的次數，許多網友會上網發問或討論店家便當的菜色內容，其中「燒臘」、「排骨」等經典的便當口味經常受到提及。
而號稱「飲料王國」的台灣，「飲料」的外送討論也相當高，位居聲量第二，其中，紅茶的系列飲品也受到不少人討論。而習慣喝「咖啡」的網友，也會點上一杯咖啡，但咖啡在外送過程中潑灑出來的問題，也受到不少網友的關切。另外像「火鍋」、「炸雞」等適合全家人一起享用的美食，也是許多民眾選擇外送的美食之一。
若三餐不知道該吃什麼，又不想吃得一成不變，不妨叫上一輪外送，從眾多美食品項中挑選出今天的午餐、晚餐選手吧！
觀看原文→ https://bit.ly/3khnHVq
《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》
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