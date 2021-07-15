微解悶、最暢快！英國百年氣泡水機品牌攜曲家瑞推出「愛台灣動物瓶」！喝氣泡水還可以愛台灣動物！

雖然疫情使人類必須被迫宅在家，但對動物來說可是出籠呼吸新鮮空氣的好機會！咦，為什麼台灣黑熊、穿山甲、綠蠵龜、石虎這些保育類動物出走到你家了﹖原來是英國百年氣泡水機品牌sodastream推出全新「愛台灣動物瓶」，請來藝術家曲家瑞設計，更與台北市立動物園合作，要讓消費者可以一邊在家喝氣泡水，一邊為台灣瀕危動物盡一份心力。

近年來越來越多人喜歡在家自製沁涼氣泡水，炎炎夏日大口喝下，立刻補水散熱，暑氣全消！但是一瓶又一瓶的塑膠瓶可是為環境帶來許多負擔，秉持環保減塑精神的sodastream氣泡水機，鼓勵在家打氣泡水，搭配可重複使用的專用水瓶，不但安全、方便、省錢，還相當環保。零熱量的新鮮氣泡水，還能進階成各種夢幻的氣泡特調飲，網美飲料在家自己做，可說是防疫生活的最佳伴侶！夏天不喝這個，是要喝什麼﹖

▲全球NO.1氣泡水機品牌sodastream與台北市立動物園攜手推出限量「愛台灣動物瓶」。 (圖／sodastream提供)

喝氣泡水加入愛動物行列，收益5%投入動物保育計畫今年夏天自己在家DIY氣泡水除了消暑解渴、健康安心之外，同時還能省下一次性塑膠瓶，加入sodastream倡導「減塑愛環保」的行列！sodastream這次推出超可愛的【愛台灣動物瓶】， 選擇台灣黑熊、石虎、綠蠵龜、穿山甲這4種台灣民眾熟悉、具代表性的保育動物，，在外盒包裝上介紹動物的迷人之處以及所遇到的環境問題。

期望能透過愛台灣動物水瓶，將環保精神結合台灣在地情感，在日常生活中喚起大眾對環保議題、動物保育的重視，並力行環保為生長在台灣這片土地的動物提供更好的環境。sodastream「愛台灣動物瓶」收益的5%更會捐贈予台北市立動物園的動物認養專案，用於野生動物保育計畫，用實際行動讓更多人身體力行環保愛動物。

▲sodastream選擇台灣黑熊、石虎、綠蠵龜、穿山甲這4種具代表性的保育動物，推出「愛台灣動物瓶」系列，瓶身與外盒設計皆精緻。 (圖／sodastream提供)

曲家瑞操刀繪製，4款動物萌度爆表愛台灣動物水瓶身上可愛又生動的動物圖騰，出自名設計師曲家瑞之手，以動物衝出氣泡的概念呈現滿滿生命力。圓滾滾的綠蠵龜，乘著洋流自在地遨遊在大海中，寓意「健康」；像個球體的穿山甲，遇到危險會捲起身體用堅硬的鱗片保護自己，寓意「安全」；憨憨的台灣黑熊雄壯威武，胸口白色V字寓意「勝利」；而有「錢貓」之稱的小石虎正張大著雙眼看世界，寓意「招財」。在外包裝設計上，曲老師以動物身上的特色斑紋與繽紛色彩，展現牠們各自獨特樣貌，每一款「愛台灣動物瓶」都令人愛不釋手。

▲曲老師以動物身上的特色斑紋與繽紛色彩，展現牠們各自獨特樣貌，每一款「愛台灣動物瓶」都令人愛不釋手。 (圖／sodastream提供)

Sandy吳姍儒發起Rap大挑戰，品牌日超值好康回饋粉絲為了推廣環保愛動物理念，品牌代言人Sandy吳姍儒也挑戰唱Rap，並邀請所有社群網友一起於8月底前在Instagram @sodastreamtw 帳號，一起挑戰濾鏡【喝氣泡水愛動物 RAP大挑戰】，成功挑戰並爭取最高分，還有機會可免費獲得sodastream SPIRIT自動扣瓶氣泡水機或愛台灣動物水瓶哦！

▲推廣環保愛動物理念，品牌代言人Sandy吳姍儒也挑戰唱Rap，並發起【喝氣泡水愛動物Rap大挑戰】(影／sodastream提供)

▲品牌代言人Sandy吳姍儒邀請網友一起挑戰IG濾鏡【喝氣泡水愛動物 RAP大挑戰】。 (圖／sodastream提供)

717「去塑清一清」sodastream品牌好友日 做環保更享優惠此外，sodastream將於7月17日品牌專屬好友日，以「去塑清一清」為諧音，期望為大家一掃陰霾、為台灣打氣！自7/17至7/23除了滿額贈好禮，sodastream還祭出多重優惠好康要給粉絲滿滿福利，如：SPIRIT限時特價3890贈動物水瓶、sodastream粉絲們期待的鋼瓶、水瓶配件豪華優惠組合等。

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