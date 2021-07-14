快訊

刺殺海地總統是國造步槍？ 可能性低但「海地軍人恐最懂我槍械」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店預約施打疫苗送百元購物金　還有咖啡優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
於全家便利商店預約施打疫苗，可憑優惠單據享Let’s Café經典美式咖啡、拿鐵大杯同品項第2杯0元優惠，另贈送100元購物金。圖／全家便利商店提供
於全家便利商店預約施打疫苗，可憑優惠單據享Let’s Café經典美式咖啡、拿鐵大杯同品項第2杯0元優惠，另贈送100元購物金。圖／全家便利商店提供

配合政府作業，超商成為全台民眾預約施打公費疫苗的重要據點之一，接獲主管機關疫苗預約簡訊通知的民眾可於7月15日下午5點前透過超商機台預約。

全家便利商店FamiPort機台預約施打公費疫苗，只要點選疫苗預約專區確認預約條款後，插入健保卡並確認電話號碼，分別選擇預約院所、預約日期、列印預約確認單據，即可快速預約。於全家便利商店預約施打公費疫苗的民眾，可憑優惠單據享Let’s Café經典美式咖啡、拿鐵大杯同品項第2杯0元優惠，另贈送100元購物金，兌換期限至7月25日。

萊爾富7月15日下午5點前開放COVID-19公費疫苗預約，只要有收到1922簡訊通知並符合預約資格的民眾，即可持健保卡到萊爾富Life-ET機台進行「COVID-19公費疫苗預約」登記，最快將於7月16日進行接種，未來三周均為AZ疫苗。到超商機台進行公費疫苗預約除了可選擇疫苗施打的地點與時段，預約完成後會同步拿到一張小白單，即可領到萊爾富推出的「預約疫苗防疫大補帖」指定商品優惠，8月31日前兌換最低75折起，包括特選嫩肩牛排120g特價79元、林鳳營936ml鮮乳特價79元、光泉調味牛乳936ml特價65元、元家輕鹽鯖魚135g特價60元等。

此外，活動期間萊爾富會員可透過Hi-Life VIP App進入首頁輪播頁面點選「富邦保代／富昇保代 萊爾富會員獨享雙重好禮 施打疫苗好安心」畫面，進行個人資料登錄，可獲贈一年期疫苗施打安心保障險與萊爾富Hi-Life Original抽取式衛生紙一串90元優惠券一張。

OKmart也加碼推出相關優惠，即日起至8月11日至OKmart完成疫苗預約並出示疫苗預約小白單，可享飯、麵類鮮食現折5元優惠。

即日起至8月11日至OKmart完成疫苗預約並出示疫苗預約小白單，可享飯、麵類鮮食現折5元優惠。圖／OKmart提供
即日起至8月11日至OKmart完成疫苗預約並出示疫苗預約小白單，可享飯、麵類鮮食現折5元優惠。圖／OKmart提供
全家便利商店FamiPort機台點選疫苗預約專區確認預約條款後，插入健保卡並確認電話號碼，分別選擇預約院所、預約日期、列印預約確認單據，即可快速預約。圖／全家便利商店提供
全家便利商店FamiPort機台點選疫苗預約專區確認預約條款後，插入健保卡並確認電話號碼，分別選擇預約院所、預約日期、列印預約確認單據，即可快速預約。圖／全家便利商店提供
萊爾富COVID-19公費疫苗預約超划算，8月31日前可憑小白單享有指定商品優惠最低75折起。圖／萊爾富提供
萊爾富COVID-19公費疫苗預約超划算，8月31日前可憑小白單享有指定商品優惠最低75折起。圖／萊爾富提供
收到1922簡訊通知符合預約資格的民眾，7月15日下午5點前可持健保卡到萊爾富Life-ET機台進行COVID-19公費疫苗預約。圖／萊爾富提供
收到1922簡訊通知符合預約資格的民眾，7月15日下午5點前可持健保卡到萊爾富Life-ET機台進行COVID-19公費疫苗預約。圖／萊爾富提供

AZ疫苗 健保卡 超商

延伸閱讀

搶打莫德納 疫苗不足民眾被請回 翁章梁表歉意

中市民政局設56處服務櫃台 今起幫民眾疫苗意願登記

港邊設疫苗施打站 新竹南寮施打站能賞夕陽海景

台南市剩4萬多劑疫苗 估7/16可打完

相關新聞

影／屏北午後颳狂風下冰雹 居民驚呼屋頂快炸裂了

受到午後對流雲系發展旺盛，中央氣象局針對高雄市、屏東縣發布大雷雨即時訊息，屏北地區的屏東市、長治鄉、九等鄉，今天下午3時...

花蓮逾30震 193縣道再度落石、馬路「裂開」

花蓮今天清晨發生規模5.2級至3級地震，後又有逾30次餘震，造成193縣道30公里處發生小規模坍方，柏油路龜裂，吉安警分...

午後雷陣雨來了！ 10縣市大雨特報 注意雷擊強陣風

中央氣象局針對十縣市發布大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、嘉義以南地區及新竹至雲林山...

嘉義雨彈升級！對流發展旺 10縣市續發豪雨、大雨特報

中央氣象局針對十縣市發布豪雨、大雨特報。氣象局說，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今嘉義縣山區有局部大雨或豪雨發...

嘉義70歲男下體痛一周竟休克 醫師曝這病不治恐致死

嘉義地區70多歲侯姓男子日前常覺下體附近有點腫痛，經過1周後，身體虛弱無力、鼠蹊部愈來愈腫痛，到台中榮總嘉義分院急診，更...

花蓮連34震！ 11時36分規模4.5地震 最大震度4級

花蓮連34震。最新地震報告指出，上午11時36分發生規模4.5，震央在花蓮縣吉安鄉，深9公里，最大震度花4投2宜2中1雲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。