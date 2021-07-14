全家便利商店預約施打疫苗送百元購物金　還有咖啡優惠

配合政府作業，超商成為全台民眾預約施打公費疫苗的重要據點之一，接獲主管機關疫苗預約簡訊通知的民眾可於7月15日下午5點前透過超商機台預約。

全家便利商店FamiPort機台預約施打公費疫苗，只要點選疫苗預約專區確認預約條款後，插入健保卡並確認電話號碼，分別選擇預約院所、預約日期、列印預約確認單據，即可快速預約。於全家便利商店預約施打公費疫苗的民眾，可憑優惠單據享Let’s Café經典美式咖啡、拿鐵大杯同品項第2杯0元優惠，另贈送100元購物金，兌換期限至7月25日。

萊爾富7月15日下午5點前開放COVID-19公費疫苗預約，只要有收到1922簡訊通知並符合預約資格的民眾，即可持健保卡到萊爾富Life-ET機台進行「COVID-19公費疫苗預約」登記，最快將於7月16日進行接種，未來三周均為AZ疫苗。到超商機台進行公費疫苗預約除了可選擇疫苗施打的地點與時段，預約完成後會同步拿到一張小白單，即可領到萊爾富推出的「預約疫苗防疫大補帖」指定商品優惠，8月31日前兌換最低75折起，包括特選嫩肩牛排120g特價79元、林鳳營936ml鮮乳特價79元、光泉調味牛乳936ml特價65元、元家輕鹽鯖魚135g特價60元等。

此外，活動期間萊爾富會員可透過Hi-Life VIP App進入首頁輪播頁面點選「富邦保代／富昇保代 萊爾富會員獨享雙重好禮 施打疫苗好安心」畫面，進行個人資料登錄，可獲贈一年期疫苗施打安心保障險與萊爾富Hi-Life Original抽取式衛生紙一串90元優惠券一張。