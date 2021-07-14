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花蓮逾30震 193縣道再度落石、馬路「裂開」

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
受地震頻繁影響，193縣道馬路裂開十餘公尺。圖／警方提供
受地震頻繁影響，193縣道馬路裂開十餘公尺。圖／警方提供

花蓮今天清晨發生規模5.2級至3級地震，後又有逾30次餘震，造成193縣道30公里處發生小規模坍方，柏油路龜裂，吉安警分局月眉派出所長黃泰俊巡邏發現後，立即與月眉村長周光明將1顆約百公斤重的落石移至路旁，馬路也裂開十餘公尺，通知相關單位處理，並放置交通錐維護用路人行車安全。

花蓮今6點52分出現淺層地震，之後大小餘震不斷，震央位於吉安鄉、花蓮近海及秀林鄉，居住在花蓮市，吉安鄉及壽豐鄉的民眾皆感受到十分明顯的晃動，所幸至今沒有傳出任何重大災情。

不過，花蓮193縣道繼上周地震後，又出現大落石，警方發現後，請村長協助一起移開，避免用路人開車發生危險；也發現小型坍方，樹木倒塌情形，請相關公路單位處理。

吉安警分局表示，因現值防疫期間大家應盡量減少外出，另受到餘震影響，山區道路可能出現斷枝及道路坍方落石等現象，呼籲民眾如除非必要應避免前往山區，也千萬不要冒險涉水，如需要相關最新路況，可撥打各山區派出所電話或110詢問。

花蓮地震頻繁，193縣道發生小型坍方。圖／警方提供
花蓮地震頻繁，193縣道發生小型坍方。圖／警方提供
吉安警分局月眉派出所長黃泰俊巡邏發現大石後，立即與月眉村長周光明一起移至路旁。圖／警方提供
吉安警分局月眉派出所長黃泰俊巡邏發現大石後，立即與月眉村長周光明一起移至路旁。圖／警方提供

吉安 地震 落石

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