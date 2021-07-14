東京奧運帕運期間赴日航班加強安檢 民航局籲早到機場

赴日旅客請注意。交通部民航局說，配合日本於舉行東京奧運會及帕運會期間強化航空保安控制，7月21日晚間6時起至8月10日0時奧運期間，以及8月22日晚間6時起至9月7日0時帕運期間，飛往日本航班將實施旅客人身及手提與託運行李強化安檢措施。期間前往日本旅客，請配合並儘早抵達機場辦理報到及通關。

民航局說，日本國土交通省航空局為因應日本舉行東京奧運會及帕運會期間強化保安需求，請各國協助就上述期間抵日航班（包括轉機飛往日本的航班），加強對旅客人身及手提與託運行李之安全檢查。

民航局說，我國目前有直飛日本航線各機場包括桃園國際機場、台北松山機場、台中國際機場、台南機場及高雄國際機場等五個機場，基於國際合作及強化保安，均將依據航班狀況配合執行強化安檢措施。

民航局說，為確保飛日航班強化安檢期間各項作業順遂，已協調航警局、桃機公司、相關航空站及航空公司預為準備與配合辦理有關事宜。

民航局說，由於相關強化安檢措施難免增加作業時間及調整原有程序，尚請旅客耐心等候與配合，亦提醒赴日旅客儘早抵達機場辦理報到及通關，並配合機場作業人員指示及引導，以確保搭機過程順利。旅客如對前述規定有任何疑問，可向所搭乘航空公司洽詢。