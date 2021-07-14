10人就可包下近百人影廳！全家一同看電影！

位在台北市內湖的哈拉影城配合政府防疫政策，週三起正式恢復營業，推出全新觀影政策以及10人就可包場的觀影優惠，令電影粉絲相當期待。

哈拉影城除了落實入場觀影實聯制、測量額溫、手部消毒與全程戴口罩基本措施外，在觀影的席位同步推出『梅花間隔座位』，安排雙人坐一排，單人坐一排，前後左右空下來的模式，讓觀影間距可以更符合不同性質觀眾的期待。

針對大部分觀眾與其他不認識的客人一起觀賞電影仍有疑慮，推出10人即可包場的家庭劇院防疫專案，只要湊滿10人和花費3000元就可以輕鬆包下93席的跨腳廳。同步在離場時，影城將提供消暑好禮，共10份消暑椰子水和10包巧克力餅乾。包場觀眾皆須遵循觀影政策，落實梅花間隔座。本方案為限量推出，先搶先贏。

活動辦法平日晚上6點前場次都適用。 1人也可以付3000元觀賞，3000元最多10人入場，第11位增加300元，以此類推。3000元即可獲得10瓶椰子汁、10包巧克力餅乾；每多一人，則多一份。

每位影城員工須接受快篩檢測方可上班，同步落實分流上班制度。影城販賣部亦配合全面禁止飲食政策，暫停營業至7/26。每個電影場次之間進行酒精消毒，廳外廁所、電梯與等候區，皆定時酒精消毒。針對一般入場觀眾，影城在離場時皆會每人派送一瓶消暑椰子水。