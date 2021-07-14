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興大校友總會挺醫護 捐贈台中榮總千件防護衣

中央社 / 台中14日電

中興大學校友總會送物資挺醫護，今天由身兼校友總會理事長的立法院副院長蔡其昌代表捐贈1000件防護衣及1080瓶養生活飲給台中榮總，表達對第一線防疫人員的支持。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發以來，站在第一線防疫的醫護人員勞苦功高，由蔡其昌發起的「挺醫護、守台灣」活動，號召興大校友募集200多萬元，捐贈中部9家專責醫院共1萬1000片N95口罩、2000件防護衣、200台血氧機、30箱熬米粥、36盒養生活飲。

蔡其昌表示，興大校友關懷台灣社會，短短幾天就有30多名校友熱情響應，湧進200多萬元捐款，此次規劃以第一線醫療人員所需的防疫物資為優先，包含目前醫療人員迫切需要的防護衣、N95口罩、血氧機，以及可方便迅速補充營養的熬米粥及保健食品。中彰投9家專責醫院共分5梯次贈送，興大人對防疫人員的支持與關心將持續不間斷。

代表受贈的台中榮總院長陳適安表示，中榮作為中部地區民眾急重症醫療及轉院服務的重鎮，5月至今已收治數十名重症病患，防護衣對醫護人員來說，是需求量最大且汰換率最高的防疫物資，感謝興大校友總會與各界給予的後援與鼓勵，中榮全體醫護人員將會持續堅守第一線防疫工作，守護市民的健康。

興大校長薛富盛指出，興大與台中榮總合作推動「榮興計畫」已10多年，雙方在學術交流、研究合作、醫學人才培育等面向合作密切。疫情爆發至今，醫護人員第一線面對最大的壓力，此次校友們熱情響應募捐，同心提供醫護人員所需物資，更表達興大人的敬意與謝意。

台中榮總 醫護人員 蔡其昌

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