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家長已不堪負荷 籲防疫照顧假給薪

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

「不支薪的防疫照護假對家長造成很大負擔，1萬元防疫補貼根本不夠！」工鬥團體與家長14日於行政院門口召開記者會，痛批行政院長蘇貞昌只發1次性1萬元孩童防疫補貼根本不夠，三級警戒下讓家長收入減少，還需要工作、監督小孩，已無力負擔。他們呼籲政院防疫照護假要給薪。

身兼多職難承受

工鬥團體在政院門口上演行動劇，隨著衛福部長陳時中一次次延長三級警戒，家長的負擔愈來愈重，如果要請防疫照護假，會加重同事工作負擔、影響考績；在線上學習過程中也很難專心，家長除了家務以外，還要花更多心力協助小孩購買設備、監督學習，早已心力交瘁。

家長吳爸爸坦言，三級警戒延長後，小孩學習都改成線上教學，家裡雖然有長輩在，但對於線上軟體操作根本不熟，他還是要請假在家協助小孩；他有2個小孩，每個雖有補助1萬元，但至今他實質收入已減少1.4萬到2萬元，而安親班、托幼機構仍持續關門，請無支薪的防疫照護假對生活負擔非常沉重。

另一位家長林媽媽哭訴，先生作2休2、薪水較高，因此她雖然是長日班，還是要按先生作息，請假照顧2個分別升小4、小1的小孩。加上都在家裡吃飯，不只收入減少，伙食開銷更大幅成長，且讓主管質疑出勤率、影響考績與加重同事負擔，她希望給更多補助以減少負擔，並保障自己就業權利。

誰敢生養小孩？

桃園市產業總工會理事長朱梅雪批評，台灣的少子化現象已是國安危機，政院近日也正在推動育嬰假給薪幅度從6成提升至8成，但防疫照護假卻不願幫忙勞工負擔薪水，這樣還有人敢生養小孩嗎？他呼籲蘇貞昌不要對現在的1萬元孩童防疫補貼政策過於自滿，應儘速調整。

工鬥團體表示，根據網路調查，三級警戒延長至今，勞工平均申請防疫照護假22.6天，總收入平均減少4.7萬元，且83.7%的勞工認為，目前1萬元防疫補貼根本不夠，86%勞工希望勞、資、政三方能共同負擔防疫照護假。因此他們呼籲政院將防疫照護假給薪，並召集勞動部、教育部與衛福部討論更多配套措施。

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三級警戒 行政院 薪水

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