工研院建生命即時監測平台 減輕新竹台大分院醫護負擔

疫情期間發生數起快樂缺氧個案，甚至導致患者病情迅速惡化猝死，因此臨床上及時掌握患者生理數據成為防疫中相當重要的課題，工研院便與企業及新竹台大分院合作開發「生理訊號即時監測整合平台」，掌握患者生命徵象，也能減輕第一線醫護負擔。

工研院表示，每位護理師平均約照顧7到10個病人，但在疫情期間醫病比提高，加上染疫者病情快速發展，因此藉由科技輔助，如遠距智慧監測生理系統，才能協助降低醫護人員照護負擔及感染風險。

生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，生理訊號即時監測整合平台，能夠不間斷地針對患者的血氧、體溫、脈搏、呼吸、血壓等5大生理數據進行監測，提供心電圖、生理數值等數據，目前已導入臨床應用。