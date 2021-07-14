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工研院建生命即時監測平台 減輕新竹台大分院醫護負擔
疫情期間發生數起快樂缺氧個案，甚至導致患者病情迅速惡化猝死，因此臨床上及時掌握患者生理數據成為防疫中相當重要的課題，工研院便與企業及新竹台大分院合作開發「生理訊號即時監測整合平台」，掌握患者生命徵象，也能減輕第一線醫護負擔。
工研院表示，每位護理師平均約照顧7到10個病人，但在疫情期間醫病比提高，加上染疫者病情快速發展，因此藉由科技輔助，如遠距智慧監測生理系統，才能協助降低醫護人員照護負擔及感染風險。
生醫與醫材研究所所長林啟萬表示，生理訊號即時監測整合平台，能夠不間斷地針對患者的血氧、體溫、脈搏、呼吸、血壓等5大生理數據進行監測，提供心電圖、生理數值等數據，目前已導入臨床應用。
新竹台大分院副院長譚慶鼎則說，即時監測整合平台可跨越空間與時間限制，未來這套系統可望用於醫院的專責病房、集中檢疫所、防疫旅館，甚至居家，不僅能遠端即時掌握患者生理狀況，同時減少接觸、降低感染風險。
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