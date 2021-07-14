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整桶雞腿加雞排！繼光香香雞聯手通庵咖哩 推雞腿桶餐

聯合報 / 記者高婉珮／即時報導
繼光香香雞全新冠軍咖哩炸雞還附上主廚秘製的「通庵咖哩粉包」。圖／繼光香香雞提供。
繼光香香雞全新冠軍咖哩炸雞還附上主廚秘製的「通庵咖哩粉包」。圖／繼光香香雞提供。

台灣本土品牌繼光香香雞突破以往台式鹽酥雞定位，特別聯手通庵熟成咖哩，首度推出美式雞腿桶餐——全新「冠軍咖哩炸雞」。新品即日起於全台繼光香香雞門市登場，有「多人套餐——6塊冠軍咖哩炸雞桶餐」（原價360元，來電預訂優惠價299元），以及內含兩塊冠軍咖哩炸雞與中份香香炸雞的「冠軍咖哩炸雞個人餐」（來電預訂優惠價199元，原價215元）兩種選擇。

本次話題新品「冠軍咖哩炸雞」，結合繼光香香雞與通庵熟成咖哩兩大品牌強項，不只呈現了美式咔啦炸雞的黃金酥脆及肉多汁的特色，一次吃到雞腿加雞排；在風味上，也特別邀請到曾奪得聖沛黎洛年輕廚師（S.Pellegrino Young Chef）東北亞區域冠軍的通庵熟成咖哩主廚陳子洋，調製出專屬繼光香香雞本次新品的印度葛拉姆馬薩拉（Garam Masala）香料，並採用獨門技法，在肉汁裡鎖入迷人的咖哩香氣，讓咬下的每口都能盡享更具內涵的味覺深度。

此外，每一份「冠軍咖哩炸雞」都特別附上秘製「通庵咖哩粉包」，獨特花椒香氣搭配炸雞脆皮更加畫龍點睛，成就兩大品牌自信之作的「冠軍咖哩炸雞」。

「通庵熟成咖哩」獨樹一格的咖哩風味，被網友票選為全台最好吃的咖哩，記憶點極高的煙燻味，及獨門咖哩的花椒尾韻，堪稱是台灣咖哩界的味覺系代表。主廚陳子洋更具有多項國際知名料理競賽冠軍的實力，其在香料、食材間出色的創新搭配技巧，使咖哩在變化上擁有了更完美的突破與詮釋。

近期疫情趨緩，盼了好久台灣終於迎來了三級警戒微解封，為守護消費者也守護第一線夥伴的健康，繼光香香雞除了落實基本的防疫衛生管理，集團特別增加預算採購快篩試劑，將為第一線服務人員全部定期快篩，並在服務客人的當下在胸前別上記載篩檢日期、檢驗結果及體溫的安心小卡，讓消費的顧客可以感受更加貼心放心的購物體驗。

繼光香香雞聯乘台灣第一咖哩「通庵熟成咖哩」，以美式炸雞桶形式，推出全新「冠軍咖哩炸雞」。圖／繼光香香雞提供。
繼光香香雞聯乘台灣第一咖哩「通庵熟成咖哩」，以美式炸雞桶形式，推出全新「冠軍咖哩炸雞」。圖／繼光香香雞提供。
曾奪得聖沛黎洛年輕廚師東北亞區域冠軍的知名主廚陳子洋。圖／繼光香香雞提供。
曾奪得聖沛黎洛年輕廚師東北亞區域冠軍的知名主廚陳子洋。圖／繼光香香雞提供。

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