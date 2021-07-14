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醫控減薪爆離職潮 部基：疫情營收少減獎勵金沒離職潮

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
部基今天上午說明，醫生薪資和防疫津貼都沒減少，但受疫情影響醫院營收減少，獎勵金的確比疫情前減少，醫護人員都共體時艱，並沒有所謂離職潮，目前人事在穩定的狀況。記者游明煌／攝影
部基今天上午說明，醫生薪資和防疫津貼都沒減少，但受疫情影響醫院營收減少，獎勵金的確比疫情前減少，醫護人員都共體時艱，並沒有所謂離職潮，目前人事在穩定的狀況。記者游明煌／攝影

衛生福利部基隆醫院有醫生投訴，疫情以來，「薪水被砍15%」，並有離職潮。部基今天上午說明，醫生薪資和防疫津貼都沒減少，但受疫情影響醫院營收減少，獎勵金的確比疫情前減少，醫護人員都共體時艱，並沒有所謂離職潮，目前人事在穩定的狀況。

部立基隆醫院副院長羅景全說，醫生的薪水收入主要有兩部分，一是薪資，一是獎勵金，疫情期間有第三部分是防疫津貼收入，疫情發生近2年，醫院的營收一直有受到影響。醫生的薪資和方疫津貼並沒有減少，都有給醫生。

羅景全表示，但因為營收方面受到影響，因此每位醫生可拿到的獎勵金比疫情前來得少，他相信，疫情期間，任何醫護人員壓力都非常大，特別是急診醫生工作非常辛苦，但進行更多的溝通和關懷，有關人事進出，不同時期都有人進來，也有人離開，疫情以來並沒有離職潮，都在穩定的狀況。

部基今天聲明表示，自109年1月底新冠肺炎疫情來襲，部基為基隆市衛生局指定的應變醫院，積極配合空出原有一般病房變更為收治疑似或確診病人的專責病房及民眾預期心理影響，嚴重影響門急住診服務量及醫療收入。因疫情關係，自109年獎勵金（醫院盈餘）比往年平均降低，對醫院經營有所影響。

聲明表示，盡管疫情使然，醫護人員業務繁重但仍能妥善調度人力，人員到任及離職並無顯著變化或特殊情形發生，團隊持續提供民眾完善醫療照護。

聲明表示，因疫情關係配合政府政策，醫院停車場設置社區篩檢站，資源皆由政府補助及民間自發捐贈，並無請同仁自行籌措經費等情事。相關設施設備及物資充足無虞，提供員工及民眾安全就醫環境；當然亦要考量空間侷限及實際使用情形，發揮最大效益。

聲明表示，雖疫情嚴峻，然急診醫師薪水及防疫獎勵費用依規定發放未有刪減。感謝全院員工疫情期間共體時艱，期待疫情能早日解除。

疫情 離職 醫護人員

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