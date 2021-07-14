蔬菜蘭花栽培介質供應不順 農委會打算這樣做

運費高漲塞櫃卡關，導致進口栽培介質缺貨現況，育苗業者心慌示警；農委會表示，現階段各業者仍有存貨，也都還能供應；但若疫情持續，貨運、船運的狀況沒有改善，到9月、10月份屆時，新訂購的栽培介質有調整空間，農委會也開始規畫國產介質因應。

農委會種苗場場長張定霖表示，他像個協會詢問，目前介質供貨業者預定的量，尚可維持，這些泥炭土等栽培介質大多從歐洲進口，也有部分從南美進來，因為供應商與種苗場大多是長年合作、老客戶，因此會以原價供貨供應，但若到9月、10月，因為未來的國際疫情狀況不明，若貨櫃的狀況和緩，這情況就會紓解，但若未來疫情持續嚴峻，屆時會有價格調整的空間。

他說，主要是因為受到疫情影響，運費高漲，船期壅塞，有些事已經訂了貨到港，但仍排隊下船，因此供應確實略由延遲，現階段進口業者還有庫存，已經訂購的就以原價供應，但未來再要訂貨的，就不確定；目前中南部的洋蔥已經開始播種，一部分的高冷地蔬菜也準備中，但冬季蔬菜的最大宗，要到秋季。

張定霖表示，因應未來可能的供應不穩定，有一部分的替代介質，會規畫採用使用本土介質，比如，有些早期從東南亞進口的椰纖、穀物發酵物混拌，可以取代部分栽培介質，比如三到五成用混拌的方式栽培，若真的屆時發生栽培介質進口不順時，可以用各種的國產介質混拌使用。

他說，業者大多對產業非常敏感，早先預警預做準備，現在七八九月還能叫的到貨，若叫不到貨是因為船班遲滯，若馬上要、要囤貨可能不行，但現階段使用還可以因應，會密切觀察未來的供需狀況。