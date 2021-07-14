獨／運費高漲栽培介質進口卡 業者示警：恐釀冬季蔬菜危機

台灣蔬菜冬季盛產，蔬菜都以穴盤育苗栽培，栽培介質幾乎都是靠國外進口，即將進入秋冬的蔬菜育苗期，但95%以上使用進口的介質「泥炭土」，因為新冠肺炎疫情影響，國際上缺貨櫃、運費高漲供應卡卡，種苗業者示警，現已有部分作物開始下苗，若入秋後，仍無法順利大量育苗，恐影響國內的冬季蔬菜供應。

農委會表示，現階段栽培介質業者仍有存貨，且會維持原來價格供應，但到了9月、10月之後，若疫情仍持續，栽培介質會有漲價空間。

台灣蔬菜育苗協會秘書長楊世聖表示，若年底無菜可吃，事情會有多嚴重，「因為無法育苗啊」；他說，國內大宗蔬菜育苗的生產最旺季，落在中秋節前後，蔬菜育苗絕大多數都仰賴國外進口資材泥炭土穴盤育苗，尤其是冬季生產的大宗蔬菜十字花科(青花、白花、高麗菜、白菜等)；茄科(茄子、番茄、辣椒甜椒)；以及葫蘆科(大小西瓜、絲瓜、胡瓜、絲瓜)等蔬果。

楊世聖說，「現在就是叫不到土」，泥炭土大多來自歐洲德國、芬蘭等地，因為運費高漲、國際缺櫃塞櫃，以歐亞線運費來說，以前一個40呎貨櫃台幣幾萬塊錢，現在已經突破1萬塊美金；美亞線也破9000美金了；運費價格漲了一兩倍，運費比貨物本體還貴，站在種苗業者角度，若育苗栽培土供應不及如何育苗？以初秋品種高麗菜苗、大白菜苗為例，一顆苗的售價僅6至8毛，青花菜8、9毛到一塊多都有，低價微利的種苗，無法承擔運費商品漲價的後果。

他表示，也許現階段還不吃緊，但現在7月並非蔬菜育苗的主要時間，等到中秋前後，冬季大宗蔬菜主要育苗期到，需要大量育苗卻缺土，才是真危機。

蘭花為我國重要的外銷農產品，外銷年產值近60億，其中，蝴蝶蘭占超過9成，也同樣面臨介質缺貨的問題。台灣蘭花產銷協會秘書長曾俊弼表示，蘭花也有同樣的困境，蘭花栽培換盆需要的資材為水草，主要的進口國現在是冬天，因此水草介質大缺貨，「缺的很嚴重」，蘭花業者會在之前補貨，但因為疫情關係，物料、運費都大漲，栽培成本提非常高，現階段來說，業者換盆也受到影響，現階段，協會正在規畫因應當中。