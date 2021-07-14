接種攻略 中醫師這樣建議快速緩解不適

公費疫苗正如火如荼施打中，也傳出相關注射疫苗後的副作用，讓不少人忐忑不安，衛福部新營醫院建議，可透過預先服用中藥藥液，來減輕身體不適。而施打疫苗造成注射部位的疼痛、腫塊及搔癢，可以透過針灸來治療緩解，有效減低不適症狀。

新營醫院中醫科醫師張育誠說，可將紫蘇加2至3片生薑一起用文火煎煮，煎煮時間為15至20分鐘，再將此藥液從施打疫苗的前一天開始服用，連續服用三天，一天喝一碗的藥液，可緩解疫苗注射造成的發燒疼痛症狀。

他進一步指出，以中醫觀點來看，紫蘇植物性味屬性為辛、溫，功效為能解表散寒、理氣消食、行氣和胃，紫蘇適合用於治感冒、咳嗽及姙娠嘔吐，而生薑能止嘔，這二種植物平時都能食用，對身體不會有太強不適感，防疫期間也適合。