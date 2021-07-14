宅在家如何放下雜念 法鼓山推出居家禪修線上免費課程

疫情期間宅在家，許多人面臨失業、與家人相處摩擦等煩惱，或許可透過靜坐來放下雜念、找到解決煩惱的智慧。法鼓山傳燈院首度推出入門與基礎禪修的線上課程，17日起陸續推出5次線上禪修指引，全程免費體驗，名額有限。

針對沒有禪修經驗的社會大眾，傳燈院17日起陸續推出5次線上禪修指引，學習基礎調心的方法與八式動禪；此外還有兩梯次的線上初級禪訓班，囊括禪修的功能、觀念與姿勢等等。現已有初級禪訓班結業資格者，則可報名線上半日禪、禪一，體驗禪坐、動禪、走路禪來放鬆身心。

傳燈院監院常乘法師表示，只要每天維持至少打坐20到30分鐘以上，並建議在早上起床後或睡前時段養成習慣，當心逐漸安定下來，就能與智慧相應，找到面對處理事情的方法，「就像水沉澱之後，水面透徹，可以清楚看到雜質一樣」。

傳燈院提醒，線上課程需要自備電腦、平板或手機連線，禪修期間並需開啓錄像鏡頭，以了解禪眾狀況。建議大眾找一處安靜、整潔，不受干擾的空間，同時保持禁語，不看書報、電視，課程中不使用手機來收發社交訊息及電子郵件。

●法鼓山線上禪修報名網站： https://pse.is/3khdt6