花蓮連31震！ 11時36分規模4.5地震 最大震度4級

（12:25更新）

中央氣象局發布小區域有感地震報告，也是今天第31起花蓮有感地震。今天中午12時18分，在花蓮縣政府南偏西方3.2公里（花蓮縣近海），發生芮氏規模3.1地震，地震深度5.1公里。各地震度：花蓮縣最大震度3級。

（12:05更新）

中央氣象局發布小區域有感地震報告，也是今天第30起花蓮有感地震。今天上午11時59分，在花蓮縣政府南偏西方6.9公里（花蓮縣吉安鄉），發生芮氏規模3.1地震，地震深度8.6公里。各地震度：花蓮縣最大震度2級。

花蓮連29震。最新地震報告指出，上午11時36分發生規模4.5，震央在花蓮縣吉安鄉，深9公里，最大震度花4投2宜2中1雲1。

中央氣象局稍早表示，今天花蓮頻繁的地震是7日跟8日雙主震的餘震，既然是餘震就是同個序列地震，餘震情況以往也有群震發生，但沒有像這次那麼異常，第一個多，第二個還分批，這個算是比較罕見。

氣象局說，估計餘震會持續一周，甚至以上，不排除餘震有到達5.0，但超過規模5.5機率低，絕大部分都在規模3到4之間。該地區規模5.5以下都相當多，但5.5以上真的相當少，大地震機率很低，民眾不用過度擔心。