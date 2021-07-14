大旱又雨傷農 南投百香果、草屯巨峰葡萄納救助

今年氣候極端，大旱後又豪雨，南投縣百香果因旱開花結果不順，逢雨植株、果粒染病風險增；草屯巨峰葡萄因雨水太多，果粒腐爛裂果，災損都達5成。經陳報中央，農委會同意百香果及葡萄納入農業天然災害現金救助，協助農民度難關。

埔里鎮百香果種植達500公頃，是國內最大產地，未料今年遇大旱，灌溉水源不足、氣溫過高，百香果開花結果不順，收成銳減逾半；旱象解除後，又因連日豪雨使植株、果粒染病風險增，果園管理、照顧成本大增，都嚴重影響農民收益。

而草屯鎮平林里栽種巨峰葡萄逾60公頃，是中部知名葡萄產區，每年6月進入盛產期，今年好不容易撐過乾旱，沒想到，採收期卻碰上數波豪雨，有時大雨一下就是3、4小時，導致果粒含水過多出現裂果，甚至整串腐爛，受損也逾5成。

縣府農業處、地方公所及行政院中部聯合服務中心等單位接獲果農陳情後，隨即展開會勘，並盤點災損資料呈報農委會評估，盼迅速啟動相關救助，協助讓農民度過難關；經農委會認定，日前核定公告將百香果、葡萄列入農業天然災害補助。