快訊

台64八里匝道10車連環撞！ 1人失去呼吸心跳搶救中

總統府前發言人丁允恭出車禍 疑酒後肇事

聽新聞
test
0:00 / 0:00

午後防豪雨彈恐入夜才結束 大範圍低壓帶對天氣影響曝

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今天還是要留意午後雷陣雨。本報資料照片
今天還是要留意午後雷陣雨。本報資料照片

今天依舊高溫炎熱。不過，中央氣象局說，隨著大範圍低壓區出現，水氣增加，同時也不排除未來會有熱帶系統發展。此外今天也有午後雷陣雨，中南部可能出現豪雨，甚至到入夜才趨緩。

氣象局技正羅雅尹說，今天依舊是高溫炎熱，下午有局部雷陣雨的典型夏季天氣。各地偏熱，白天普遍高溫32到25度，澎金馬也有31到33度。

羅雅尹說，氣象局目前針對局部地區發布高溫資訊，包含台北市、宜蘭內陸、花蓮縱谷有36度機會，台東縣、屏東縣近山區或河谷則有連續36度機會。受到偏東風影響，南部近山區也有接近36度機會。

羅雅尹說，西半部昨天有明顯午後雷雨，今天中午過後各地山區跟鄰近山區平地，還有中部、南部平地降雨機率提高，伴隨強陣風和雷擊，短時間局部大雨或小範圍豪雨都是有可能的，且午後雷陣雨範圍會稍晚，傍晚甚至入夜才會停下來。

羅雅尹還說，今天太平陽勢力範圍往北逐漸減弱，讓出空間，南海到東半部海面有相對大範圍低壓區，對台灣影響，就是大部分區域有午後雷陣雨，只是範圍跟強度每天有變化。

羅雅尹說，海面有水氣順東風往台灣陸地靠近，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部沿海清晨有局部降雨，不下雨各地氣溫還是偏高。

此外，羅雅尹說，不排除未來會有熱帶系統發展，但位置、強度還有行徑方向不確定性大。

高溫 氣象局 豪雨 天氣動態

延伸閱讀

留意午後雷雨 專家：天色變暗、聽到悶雷聲快避難

雨區北移 桃竹防豪雨、北北基等6縣市防大雨

高雄桃源首家連鎖超商進駐 讓山區繳費、取貨更便利

高雄各區均溫30度以上 防高溫還要留意山區大雨

相關新聞

花蓮連31震！ 11時36分規模4.5地震 最大震度4級

花蓮連31震。最新地震報告指出，上午11時36分發生規模4.5，震央在花蓮縣吉安鄉，深9公里，最大震度花4投2宜2中1雲...

愛上第二故鄉 來自希臘的台灣女婿裴思達

國際知名的粒子物理研究者裴思達，由希臘赴美求學，對來自台灣的女孩一見鍾情。婚後旅居歐美多年，卻在喜獲麟兒後於2014年選擇回到妻子的故鄉──台灣。

今年超過規模5地震已22起 氣象局揭花蓮連震異常罕見

今天上午花蓮密集發生22起有感地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，跟7日跟8日的花蓮地震比較，當時各發生一次規模5...

午後防豪雨彈恐入夜才結束 大範圍低壓帶對天氣影響曝

今天依舊高溫炎熱。不過，中央氣象局說，隨著大範圍低壓區出現，水氣增加，同時也不排除未來會有熱帶系統發展。此外今天也有午後...

驚見大樓外牆上有人 保全回一句網友喊：立馬開除

一名網友在「我是永和人」的臉書社團上PO出兩張大樓驚悚照，照片只見一名男子坐在大樓窗戶外的雨遮上，畫面實在讓人為該名男子心驚膽跳，原PO隨後向該社區的保全反映此事，竟得到值班保全的驚人回答。

運費高漲栽培介質進口卡 業者示警： 恐釀冬季蔬菜危機

台灣蔬菜冬季盛產，蔬菜都以穴盤育苗栽培，栽培介質幾乎都是靠國外進口，即將進入秋冬的蔬菜育苗期，但95%以上使用進口的介質...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。