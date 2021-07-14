聽新聞
test
0:00 / 0:00
午後防豪雨彈恐入夜才結束 大範圍低壓帶對天氣影響曝
今天依舊高溫炎熱。不過，中央氣象局說，隨著大範圍低壓區出現，水氣增加，同時也不排除未來會有熱帶系統發展。此外今天也有午後雷陣雨，中南部可能出現豪雨，甚至到入夜才趨緩。
氣象局技正羅雅尹說，今天依舊是高溫炎熱，下午有局部雷陣雨的典型夏季天氣。各地偏熱，白天普遍高溫32到25度，澎金馬也有31到33度。
羅雅尹說，氣象局目前針對局部地區發布高溫資訊，包含台北市、宜蘭內陸、花蓮縱谷有36度機會，台東縣、屏東縣近山區或河谷則有連續36度機會。受到偏東風影響，南部近山區也有接近36度機會。
羅雅尹說，西半部昨天有明顯午後雷雨，今天中午過後各地山區跟鄰近山區平地，還有中部、南部平地降雨機率提高，伴隨強陣風和雷擊，短時間局部大雨或小範圍豪雨都是有可能的，且午後雷陣雨範圍會稍晚，傍晚甚至入夜才會停下來。
羅雅尹還說，今天太平陽勢力範圍往北逐漸減弱，讓出空間，南海到東半部海面有相對大範圍低壓區，對台灣影響，就是大部分區域有午後雷陣雨，只是範圍跟強度每天有變化。
羅雅尹說，海面有水氣順東風往台灣陸地靠近，東半部、恆春半島有局部短暫陣雨，中南部沿海清晨有局部降雨，不下雨各地氣溫還是偏高。
此外，羅雅尹說，不排除未來會有熱帶系統發展，但位置、強度還有行徑方向不確定性大。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言