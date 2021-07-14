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疫情期夫妻一起「罵政府」 聚焦疫情是家暴減少原因？

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義縣疫情期間家暴通報數減少，專家認為可能原因是，嘉義縣市疫情比較緩和，夫妻共同話題共同聚焦在政府疏失。示意圖。圖／Ingimage
嘉義縣疫情期間家暴通報數減少，專家認為可能原因是，嘉義縣市疫情比較緩和，夫妻共同話題共同聚焦在政府疏失。示意圖。圖／Ingimage

嘉義縣蘇姓男子上月因疫情紓困金與蔡姓妻子爭執，違反保護令在住處摔電風扇、踹門，經蔡報警，檢方偵查後認定蘇違反家庭暴力防治法，聲請簡易判決；縣社會局表示，疫情期家庭暴力通報並未增加，反而減少，專家認為原因之一是國內疫苗不足，夫妻情緒出口一致談疫情、「罵政府」是可能原因。

嘉義縣社會局統計，今年6月家暴通報案量與110年1至4月每日平均通報案相較，未有明顯增加；另今年6月成人保護通報，較去年同期減少41件次、兒少保護減少34件次、疑似性侵害案件減少41件次，社會安全網諮詢表減少12件次，6月份總通報件次，較去年同期減少128件次，相較5月也有明顯減少。

嘉義地方法院家事調解委員、臨床心理師林姿吟指出，疫情下的家庭互動關係與平日不同，國外研究顯示，配偶間家庭暴力求助比例的確偏低，西班牙調查竟發現只有4.3%受害者會報警，未求助原因包括，自覺沒必要、無法改變，或自知疫情期還是得同居一室，覺得尷尬不願報警。

林姿吟指出，家暴衝突主要原因就是雙方意見不同，例如夫妻為兒女教育等原因各持已見，但國內這次疫情從境外移入管制疏失，到疫情爆發、疫苗準備嚴重不足，不滿焦點幾乎都一致。

她說，嘉義縣市確診少，民眾染疫壓力不若大都會區，但每個人每天都關心疫情、確診人數是否增加，另一個話題就是罵政府疫苗不足，「當夫妻情緒出口相同，衝突就可能減少」，或許這也是家暴衝突減少原因之一。

疫情 嘉義 家庭暴力

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