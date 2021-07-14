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驚見大樓外牆上有人 保全回一句網友喊：立馬開除

聯合新聞網 / 綜合報導
一名男子不知為何坐在大樓外的雨遮上，引起網友熱議外，對於保全一句話回覆，更讓網友氣喊，應立馬開除。擷自我是永和人臉書社團
一名男子不知為何坐在大樓外的雨遮上，引起網友熱議外，對於保全一句話回覆，更讓網友氣喊，應立馬開除。擷自我是永和人臉書社團

一名網友在「我是永和人」的臉書社團上PO出兩張大樓驚悚照，照片只見一名男子坐在大樓窗戶外的雨遮上，畫面實在讓人為該名男子心驚膽跳，原PO隨後向該社區的保全反映此事，竟得到值班保全的驚人回答。

原PO在拿著照片向該社區的保全反映有人坐在大樓外的雨遮上，未料保全見到照片後表示：「這有妨害到別人嗎？」。接著又說：「在台灣是自由民主，每個人都有自由做任何事。」並未多加處理；隨後保全經理經過，原PO又拿照片給他看，經理的態度就較為積極，在道謝後表示會留意並勸導，他認為兩位保全的服務態度及敬業精神高下立判。

大部分網友見此照片後認為，很支持原PO的反應「值得稱讚」，覺得在沒出事前都會說別人是「多管閒事」，「在出事後又說左鄰右舍不夠敏銳未能阻止憾事，這種社會標準真的是令人無言」，一旦不慎墜樓該社區就有凶宅，「把全大樓屋主的權益放在哪裡」。

有人覺得原PO遇到的第一位保全居然抱著這種心態，「是不是不用幹了？」還有網友留言表示，若是自己社區的保全，一定會立馬開除，但也有人提醒原PO，除了找社區保全，最好的辦法應該是直接報警，「這樣不論是外遇或意外都能防範於未然，而保全能做的也是只有報警，畢竟只有警察才有執行公權力的權利。」

但也有不少人歪樓熱議，該名坐在雨遮上的男子到底是在躲誰。有人認為是另一個捉姦現場，小王怕被情人突然回家的丈夫發現，「連衣服都還沒脫，男主人就回到家了，就變照片這樣。」、「其實是小王在躲，這下被抓到了。」、「小王心想躲外面沒事，沒想到上FB公開」；更有人眼尖發現，該名男子連坐在雨遮上都還戴著口罩，防疫實在很到位。

保全

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