全台首次 台東富山保育區魚種植入發報器監測活動

台東縣政府與農委會水產試驗所合作，在富山水產動植物繁殖保育區進行全台首次以手術方式將發報器植入魚體腹部後縫合，以監測魚種在保育區內活動行為，結果已收到訊號回報，顯示富山保育區經營成效佳。

農業處長許家豪說，今年度獲得海洋委員會海洋保育署補助計畫134萬元，強化縣內海洋保護區經營管理工作，選定東海岸的富山水產動植物繁殖保育區進行生物紀錄科學應用，並由水產試驗東部海洋生物研究中心執行相關研究。

5月份在富山保育區內設置3處超音波接收站，並捕捉2尾三葉唇魚及2尾海雞母笛鯛活魚樣本，以手術方式將發報器植入魚體腹部後縫合，監測魚種在保育區內移動與進出保育區的活動行為，至今已順利接收到這4尾魚所發出超音波訊號。

許家豪表示，富山保育區於民國94年成立至今，在當地社區民眾及志工辛苦管理維護下，復育成效良好，魚類資源豐富多樣，但過去並未進行相關科學驗證，今年度計畫成果應可以作為保育區經營成效驗證，下半年度預計再增加4尾鸚哥魚種配置超音波發報器研究。