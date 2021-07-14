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鏟屎官換人做！ 畜試所引進牛舍吸糞型清潔機器人

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
走動式清潔管理專家吸糞型清潔機器人。圖／畜試所提供
走動式清潔管理專家吸糞型清潔機器人。圖／畜試所提供

為了節省乳牛場勞力，農委會畜試所引進亞洲區第一台專為非條狀地板牛舍設計的吸糞型清潔機器人，每日約可節省4小時的勞動人力支出，換算每年約可節省28萬元人力費用支出，初估5年後可攤平投資成本。

畜試所示範評估之後，目前國內已有至少4家乳牛場跟進導入吸糞型清潔機器人，不須再執行清潔工作而省下來的人力，可更專注於擠乳、餵飼及其他健康繁殖作業，而隨時保持乾淨的地板，也讓牛隻腳蹄更健康，兼顧提升生產及動物福祉需求。

畜試所表示，非條狀地板為我國常見牛舍內部樣態，適合吸糞型清潔機器人運作。機器人走動時同時攜（吸）帶走牛糞，機器內部採乾溼分離技術，可定時定點將收集糞便排出並自我清潔。吸糞型清潔機器人是利用雙邊超音波感應器及陀螺儀等技術，使用者可依照牛舍內部環境需求設定例行清潔路線，且自備藍芽無線裝置可與手機連線即時操控機器人。

畜試所說，牛群畜舍地板保持乾淨是牛隻腳蹄保健的關鍵之一；牛舍環境堆積的糞便減少，牛隻的尾巴及乳房也將更潔淨，環境因素引起的蹄病或乳房感染也因而改善，絕對可以提升經營管理效益。畜試所除了做為示範場域及分享使用心得，也希望將乳牛產業智能應用效益擴散。

農委會

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