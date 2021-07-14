快訊

紓困4.0有接住對的人嗎？他：疫情「救急」最重要

砍母頭顱扔下12樓一度判無罪 高院更一審改處無期徒刑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吃芒果優點多 營養師：削皮可減少過敏機會

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
夏日炎炎，香甜的芒果進入盛產期，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味。記者陳斯穎／攝影
夏日炎炎，香甜的芒果進入盛產期，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味。記者陳斯穎／攝影

夏日炎炎，香甜的芒果進入盛產期，不論直接食用或是製作料理、甜點、飲品都相當美味，但坊間流傳芒果很毒，孕婦、過敏都不能碰？中國醫藥大學新竹附設醫院營養師黃琳惠及黎姵吟幫芒果「正名」，吃芒果不僅幫助排便順暢，美膚、護眼睛又抗癌，以及高鉀緩血壓。

營養師黎姵吟表示，芒果富有營養價值，文獻指出，芒果含有「芒果苷」，能幫助胃腸蠕動，同時具有水溶性、非水溶性膳食纖維及水分，可促進排便，而「芒果苷」也可調節免疫力，對於癌症有防護的效果。

此外，芒果也有豐富的β-胡蘿蔔素，可轉換成維生素 A，具有維持夜間視覺，並促進上皮組織的生長及修補的能力，同時富含維生素 C、E 及多酚類化合物，具抗氧化功效；芒果的鉀離子含量高，有助於維持神經健康、心跳規律正常，並協助肌肉正常收縮，避免血壓升高、預防中風。

不過，營養師黃琳惠也指出，部分族群對芒果及相關製品一碰就過敏，因此法規明定，若食品含有芒果，須在包裝上特別標示為過敏原，提醒消費者要注意。

對芒果過敏的民眾，吃完芒果後嘴唇、耳朵、脖子等處會出現紅腫癢症狀，主要是因為芒果枝葉截切後會分泌含有「間苯二酚類」的乳白色樹汁，果皮也帶有「漆酚」，對芒果過敏者接觸到這些物質以後，又吃下芒果，進而產生過敏症狀，其實造成過敏的主因並非果肉本身，通常是接觸以上物質而誘發過敏反應。

至於孕婦能不能吃芒果？黃琳惠說，其實過敏主要還是與基因有關，若爸媽本身對芒果過敏，小孩對芒果過敏的機率相對高，就算懷孕及哺乳期都不吃芒果，也很難避免小孩的過敏體質。若媽媽本身對芒果過敏，懷孕期間就應該避免食用，才不會有不適症狀。

黃琳惠也建議，吃芒果前先用清水將表皮洗淨，以削皮的方式取代手撥，同時可以多削去一些表層果肉，或戴上手套操作，避免皮膚接觸到果皮即可減少過敏的機會。

吃芒果有三大優點，不僅幫助排便順暢，美膚、護眼睛又抗癌，以及高鉀緩血壓。記者陳斯穎／攝影
吃芒果有三大優點，不僅幫助排便順暢，美膚、護眼睛又抗癌，以及高鉀緩血壓。記者陳斯穎／攝影

芒果 孕婦 懷孕

延伸閱讀

高雄小農加入電商輔導計畫 3天銷千箱芒果拚手指經濟

清原「楊枝芋露」滿杯芒果＆芋頭好過癮！鬍子茶西瓜奶蓋大口開喝超消暑

台南芒果小果禮盒熱銷 官田農會加碼推出芒果乾優惠

日本秋田縣挺屏東枋山芒果 盼彼此交流好物

相關新聞

今年超過規模5地震已22起 氣象局揭花蓮連震異常罕見

今天上午花蓮密集發生22起有感地震。中央氣象局地震測報中心主任陳國昌說，跟7日跟8日的花蓮地震比較，當時各發生一次規模5...

留意午後雷雨 專家：天色變暗、聽到悶雷聲快避難

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，預計今天白天各地還是相當炎熱，中午北部高溫仍有34到35度，中南部則有32到33度，仍要留...

北車「鳥人」站了11年遭撤 民眾哀號：走不出地下迷宮

台北車站匯聚台鐵、高鐵、北捷、機捷、桃機五大鐵路系統，又是南來北往、貫穿東西的重要車站，內部路線的複雜度，堪稱全台「最大...

花蓮22震 氣象局：日前雙主震餘震、一周內會繼續震

花蓮今天清晨發生多起地震，嚇壞不少人，根據根據中央氣象局發布的地震報告，花蓮上午已有21起有感地震。由於日...

「雷神索爾」現身！閃電照吸睛 攝影老師傳授拍照秘訣

炎炎夏日，嘉義縣市最近天氣對流旺盛，下午經常天空烏雲密布，白天瞬間變黑夜，閃電雷擊降雨，吸引許多攝影愛好者拍攝捕捉大自然...

影／魚缸水劇烈晃動差點灑出 花蓮23震不停地震畫面曝

今天花蓮大小地震不斷，花蓮市有家服飾店圍牆倒塌，鐵片、木板等雜物掉落，警方已放交通錐示警。有民眾拍下家門外及魚缸的影片，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。