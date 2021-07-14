今年超過規模5地震已22起 氣象局揭花蓮連震異常罕見

花蓮近一周地震頻繁，根據中央氣象局地震報告顯示，截至8時50分已有起21有感地震，最大落在上午6時52分規模達5.2。氣象局說，今年超過規模5以上地震已22起，才半年就接近每年平均23起，且在花蓮居多。同時氣象局也透露，近日花蓮連震有兩個異常，包含數量多、又分批，算是罕見。

氣象局地震測報中心主任上午9時30分召開線上記者會說明今天地震情況。他說，今天6時52分花蓮發生規模5.2地震，深度有5.9公里，實際上不是個新的地震序列，是7月7日和8日雙主震規模5.4的群震後續衍生餘震。

陳國昌說，跟7日跟8日比較，當時各發生一次規模5.4地震，引發15個地震（含主震），8日後能量釋放有減弱，頻率有降低，有感地震持續數目不多，10日有一起規模2.8、12日一起、13日兩起，規模都3點多，今天才有比較頻繁地震。

陳國昌說，今天群震更明顯，上午6時規模5.2啟動後，到8時50，總共有22次餘震，規模超過5有三次，分別是5.2、還有兩次規模5.0，五次規模4.0到5.0之間，14次規模3到4之間，無感更多。

陳國昌說，這地區構造是南北走向破碎帶，橫跨範圍超過10公里，有的地震落在吉安鄉南邊，有的在壽豐鄉北邊，有的在兩鄉近海，但都是相同構造，都是極淺層。在花蓮市區有5弱震度，4級以上也都在花蓮地區。淺層的關係，嘉義以北有感，但較遠地方感受較低，都是震度1到2。

至於未來是否有更大地震？陳國昌說，1973年以來，48年間，規模超過5.5有四次，6.0一次，雖然地震頻繁，但規模大地震比較少見，估計餘震會持續一周，甚至以上，不排除餘震有到達5.0，但超過規模5.5機率低，絕大部分都在規模3到4之間。

陳國昌還說，今天地震是7日跟8日雙主震餘震，既然是餘震就是同個序列地震，餘震情況以往也有群震發生，但沒有像這次那麼異常，第一個多，第二個還分批，這個算是比較罕見。

針對媒體提問，今年花蓮地震比往年多？陳國昌說，每年平均規模超過5大概23到25個，今年已經有22個，上半年接近長期平均值，整個來說規模超過5發生地區，八成以上都在花蓮。

媒體又問，這樣能量釋放正常嗎？陳國昌說，正常與否很難判斷，該地區很破碎，又是板塊轉彎隱沒地方，這個地方累積很多能量，釋放能量很多，有時候會有異於平常狀況發生，但一、兩次還無法判斷，從幾十年地震歷史來看，花蓮鄉親不用擔心，發生很大地震機率很低。規模5.5以下都相當多，但5.5以上真的相當少。