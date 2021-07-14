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留意午後雷雨 專家：天色變暗、聽到悶雷聲快避難

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站
今天各地天氣。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司分析師賴忠瑋表示，預計今天白天各地還是相當炎熱，中午北部高溫仍有34到35度，中南部則有32到33度，仍要留意局部地區仍可能出現超過35度高溫，東部也有32到33度。今天也還是要留意午後雷陣雨，容易出現在山區和鄰近山區等地。

他說，未來幾天的午後雷陣雨還會更加明顯，今天台灣的天氣還是受到太平洋高壓的邊緣影響，沉降氣流對於午後熱對流的抑制沒有那麼明顯，加上低層大氣有些偏南風及東南風帶來水氣，午後雷陣雨的機率較高。由於太平洋壓在未來幾天會逐漸往東及往北退，更減少對台灣的影響，午後熱對流會發展得更旺盛，降雨時間變長、範圍也會變大，甚至要留意局部較大雨勢，容易積水或排水不良的地方也要稍加留意。

賴忠瑋表示，另外要留意太平洋高壓往北及往東退，將使得關島附近海面在未來幾天有熱帶擾動或低氣壓生成的可能性。主要是因為高壓北退後，在其南緣，也就是台灣東方海面至關東北方海面附近會有東風至東南風，西南季風則穿越南海及菲律賓到此匯合，容易形成低壓系統或擾動。

賴忠瑋表示，不過先不必太擔心，未來太平洋高壓有往北及東退的趨勢，因此即便有低壓生成，預計往北邊移動的機率較高，直接影響台灣的機率較低。只是仍要留意其外圍環流，如果低壓生成的條件很好，發展迅速，其外圍環流可能在周末為北部及東北部帶來不穩定的天氣，雲量偏多，容易有短暫陣雨，沿海也要留意長浪。這是未來兩天可以觀察的天氣重點。

他說，提醒民眾要注意雷擊，昨天在中部有發生疑似雷擊事件，未來幾天也還是容易有午後雷雨，看到天色變暗，甚至聽到悶雷聲時，就要趕快前往較安全的地方，不要逗留在空曠地區，以免發生危險。

高溫 天氣動態

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