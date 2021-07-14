快訊

北市確診新足跡曝光曾搭3條路線公車 全聯、遠百也中鏢

英雄之子的災難執政？菲律賓總統艾奎諾的雙面人生

「雷神索爾」現身！閃電照吸睛 攝影老師傳授拍照秘訣

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
專業攝影師楊仁教拍攝「桂林」閃電照，他帶領桂林攝影團，行程中遇到暴雨 (那天停水停電）團員們就在住宿房間陽台裡拍閃電。圖／楊仁教提供
專業攝影師楊仁教拍攝「桂林」閃電照，他帶領桂林攝影團，行程中遇到暴雨 (那天停水停電）團員們就在住宿房間陽台裡拍閃電。圖／楊仁教提供

炎炎夏日，嘉義縣市最近天氣對流旺盛，下午經常天空烏雲密布，白天瞬間變黑夜，閃電雷擊降雨，吸引許多攝影愛好者拍攝捕捉大自然美景，專業攝影師楊仁教最近在縣府附近及東石鄉白水湖，分別拍到閃電美照，有如電影「雷神索爾」現身出場情景，讓人驚呼。

楊仁教說，拍攝打雷閃電分為有兩種情況：一種身在雷區拍攝拍，另外一種身在非雷區拍攝，如果是雷區（會下雨，而且雷閃電就在您附近），拍攝真的很恐怖危險（要躲在室內拍攝)，非雷區（不會下雨，雷閃電就離您較遠）拍攝就不用怕！

他以自己拍攝的3張雷電照片舉例說明，第一張拍攝點雷區「桂林」，他帶領的桂林攝影團，行程中遇到暴雨 (那天停水停電）團員們就在住宿房間陽台裡拍閃電，建議鏡頭廣角，因為閃電就在身旁。

第二張拍攝點雷區在嘉義縣政府附近，左邊有斷閃電可能因為那裡雨雲太厚，他躲在一間麵食館拍攝，建議鏡頭廣角，因為閃電就在身旁。第三張拍攝點非雷區「東石白水湖」，7月11日他站在堤防拍攝，建議鏡頭中焦，因為閃電有段距離。

楊仁教是專業攝影老師，曾在台中、高雄教課，還專門帶國外攝影團，受全台三級防疫影響，收入大減，現在有多餘時間背相機拍攝美景，貼臉書與親朋好友及網友分享，讓親友網友們大飽眼福。

專業攝影師楊仁教拍攝「嘉義縣政府附近」閃電照，左邊有斷閃電可能因為那裡雨雲太厚，他躲在一間麵食館拍攝。圖／楊仁教提供
專業攝影師楊仁教拍攝「嘉義縣政府附近」閃電照，左邊有斷閃電可能因為那裡雨雲太厚，他躲在一間麵食館拍攝。圖／楊仁教提供
專業攝影師楊仁教拍攝「東石白水湖」閃電照，7月11日他站在堤防拍攝。圖／楊仁教提供
專業攝影師楊仁教拍攝「東石白水湖」閃電照，7月11日他站在堤防拍攝。圖／楊仁教提供

嘉義

延伸閱讀

印度1天近80人被雷打死 11人雨中自拍喪命

全台十縣市大雨特報 中彰投雲林注意大雷雨

南一中學生用打野球精神拚學業 錄取成大建築系

攝影師捕捉到竹崎閃電加琉璃光美景 PO網令人讚嘆

相關新聞

花蓮22震 氣象局：日前雙主震餘震、一周內會繼續震

花蓮今天清晨發生多起地震，嚇壞不少人，根據根據中央氣象局發布的地震報告，花蓮上午已有21起有感地震。由於日...

清晨花蓮連22震！上午6時52分規模5.2地震 最大震度5級

中央氣象局發布地震速報，今天上午6時52分左右，花蓮地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，告警範圍：花蓮縣。

午後強對流影響範圍擴大 吳德榮：下周熱擾動需觀察

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地區皆有觀測資料，達到高溫警示標準(≧36...

調節豬價 肉品市場明休市

毛豬批發價站上歷史新高，為了調節高漲的豬價，肉品市場明天周四將休市、毛豬不屠宰，藉以調解產銷，當天不供應豬肉，消費者若有...

微解封首日！熱門森林遊樂區前五名出爐 這處奪冠

今天起微解封，農委會林務局14處國家森林遊樂區於今日開放遊客入園，在根據中央流行疫情指揮中心防疫指引、維持入園人數管控前...

北捷微解封首日午後運量達38萬人次 較前周增1成

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所今起逐漸微解封，台北捷運公司統計，截至下午3時，捷運運量約38萬人次，相較於前一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。