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花蓮上午密集地震是大地震前的警訊？ 氣象專家這樣說

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
根據氣象局地震報告，今天截至目前花蓮已有逾20起有感地震，且震央都在附近。圖／氣象局提供
根據氣象局地震報告，今天截至目前花蓮已有逾20起有感地震，且震央都在附近。圖／氣象局提供

花蓮今天一直連續發生多起地震，截至目前已有逾20起，當地民眾人心惶惶。中央氣象局稍早判定，應該是日前花蓮雙主震的餘震，未來一周有仍有規麼4.0以上的餘震發生。面對外界擔心，這些地震是否是大地震前兆的警訊，氣象專家皆表示不用太過擔心。

今天花蓮連續震當中，以6時52分為第一起，也是其中最大的，規模達5.2有感地震，震央花蓮縣吉安鄉，地震深度5.9公里，最大震度為花蓮縣5弱級。接著接連逾十起有感地震，規模都在3到5，震央則在花蓮縣近海、花蓮縣吉安鄉、花蓮縣壽豐鄉間一帶。截至目前已有至少21起地震發生，相當驚人。

中央大學應用地質研究所教授李錫堤則說，若是先前雙主震餘震，恐怕不會那麼密集，也有可能是另一次群震。他說基本上餘震應該隨天數往後，一天天減少，且規模應該要愈來愈小，今天卻仍有到規模規模5的，可能是新的群震，但還要觀察。

李錫堤說，該地震是在板塊界線上，一直壓就會有地震，他也認為分很多次震總比一次大地震好，且這次震了很久、又分很多次慢慢來、地點還相近，目前看來同個地點的地震大概幅度就是感受上的這樣，民眾先不用慌。

至於一直地震是否是更大地震的警訊？李錫堤也說，基本上不會發生在現在的震央，倒是要擔心若有更大地震會在花蓮外海。1920年花蓮外海有規模8.0地震，再早是1815年規模7.5，兩個大地震中間相隔105年，而今年又跟1920年差了約100年，反倒是可以留意這部分。

前氣象局地震測報中心主任郭鎧紋則說，不管是今天的多起地震，還是7月7日、8日的雙主震，都是今年4月18日花蓮壽豐規模6.2大地震的餘震。

他說，該地區會發生地震因為是菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊交界，如果整個地震都是同個序列，就不用太擔心，4月18日主震前面也有前震，後面餘震就一直沒停過，餘震本來就會搖很久，也會慢慢釋放能量。

地震 板塊 氣象局

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