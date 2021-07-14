花蓮22震 氣象局：日前雙主震餘震、一周內會繼續震

花蓮今天清晨發生多起地震，嚇壞不少人，根據根據中央氣象局發布的地震報告，花蓮上午已有22起有感地震。由於日前花蓮縣才發生雙主震，當時餘震也有高達逾十起，氣象局斷言恐怕有更大地震。不少人認為今天地震恐與此有關。對此，氣象局表示，目前判定是先前雙主震餘震，預計一周內會有規模4以上餘震，確實非常不尋常。

今天花蓮連續震當中，以6時52分為第一起，也是其中最大的，規模達5.2有感地震，震央花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府南偏西方5.1公里），地震深度5.9公里，最大震度有到花蓮縣5弱。接著半小時內接連逾十起有感地震，規模都落在3到5，震央則在花蓮縣近海、花蓮縣吉安鄉、花蓮縣壽豐鄉間徘徊。

對此，氣象局地震測報中心主任陳國昌接受本報採訪時說，目前判斷這個地震為7月7日、8日規模5.4（雙主震）餘震，事實上最近群震一直都有。

陳國昌說，8到10日都有餘震但都偏小數量也不多，昨天開始又有跡象，今天早上開始密集餘震。昨天到上午8時11分，已經至少有23個有感地震，有的有編號有的沒編號，算是相當密集，還要觀察會不會有更大地震，由於一直震，預計9點30分對外說明，如果屆時餘震一直進來還要觀察。