防疫三級又延長 嘉義海空運喊停金門澎湖航線停到31日

中央疫情指揮中心宣布全台防疫三級再延到26日，嘉義機場唯一的立榮航空嘉義飛金門、澎湖航班，再停飛到31日；藍色海上公路布袋商港往返澎湖航線客輪，停航到26日，貨輪照常營運；嘉義往返離島海空運全喊停，衝擊觀光產業，也讓定居雲嘉南地區的金門、澎湖人返鄉路更遠了。

立榮航空上個月1日先取消飛金門航班，飛澎湖航班減到每周2班，啟動篩檢站，端節前，立榮又公告飛澎湖航班取消，嘉義飛離島航線起全部停飛，原旅客期待12日解封或防疫降級徵復飛，結果又停飛。

立榮航空公告，因應3級防疫警戒延長至26日，國內全航線改退票作業辦法，申請期限到22日 (含)止，以及新班表，嘉義飛金門、澎湖航班續停飛到31日，退票區間隨著三級到26日，班機時間表公布到本月底，只要取消的班機退票都可以免扣手續費。