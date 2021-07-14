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防疫三級又延長 嘉義海空運喊停金門澎湖航線停到31日

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義機場唯一的立榮航空嘉義飛金門、澎湖航班，再停飛到31日。圖／航空迷提供
嘉義機場唯一的立榮航空嘉義飛金門、澎湖航班，再停飛到31日。圖／航空迷提供

中央疫情指揮中心宣布全台防疫三級再延到26日，嘉義機場唯一的立榮航空嘉義飛金門、澎湖航班，再停飛到31日；藍色海上公路布袋商港往返澎湖航線客輪，停航到26日，貨輪照常營運；嘉義往返離島海空運全喊停，衝擊觀光產業，也讓定居雲嘉南地區的金門、澎湖人返鄉路更遠了。

立榮航空上個月1日先取消飛金門航班，飛澎湖航班減到每周2班，啟動篩檢站，端節前，立榮又公告飛澎湖航班取消，嘉義飛離島航線起全部停飛，原旅客期待12日解封或防疫降級徵復飛，結果又停飛。

立榮航空公告，因應3級防疫警戒延長至26日，國內全航線改退票作業辦法，申請期限到22日 (含)止，以及新班表，嘉義飛金門、澎湖航班續停飛到31日，退票區間隨著三級到26日，班機時間表公布到本月底，只要取消的班機退票都可以免扣手續費。

4月才復航的布袋商港往返澎湖馬公客輪，開航不到2個月，碰上本土疫情爆發，全台防疫三級，澎湖花火節喊停，台灣港務公司布袋管理處說，藍色海上公路布澎航線客輪，從5月21日起停航，三級延長，客輪再停航，貨輪照常營運。

藍色海上公路布袋商港往返澎湖航線客輪，停航到26日。圖／港務公司布袋管理處提供
藍色海上公路布袋商港往返澎湖航線客輪，停航到26日。圖／港務公司布袋管理處提供

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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