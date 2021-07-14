清晨花蓮連14震！上午6時52分規模5.2地震 最大震度5級

數位時代，書籍行銷宣傳方式也求新求變。不少出版社與電商平台看中Podcaster、YouTuber等網紅人氣，紛紛合作，以當今Podcast節目冠軍「股癌」主持人謝孟恭來說，最高紀錄曾在一次節目中賣出1900本書，被封為「出版救星」。許多業者也投入直播，尤其疫情影響下，許多談書、讀書會、新書發表會都在線上進行。不過出版人觀察，這類直播的宣傳效果大於賣書，真正要直播賣書恐在電商平台更有效果。中國則已有直播主創下年賣書3億元人民幣（近13億元新台幣）佳績，但當地出版相關業者提醒，這對出版生態正負影響還很難說。

2021-07-14 07:24