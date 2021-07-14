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清晨花蓮30分鐘連13震！上午6時52分規模5.2地震 最大震度5級

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清晨花蓮連14震！上午6時52分規模5.2地震 最大震度5級

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
中央氣象局發布顯著有感地震報告。 圖／中央氣象局
中央氣象局發布顯著有感地震報告。 圖／中央氣象局

（07:46更新）

今晨6時52分連續發生5起地震，包括編號第57號地震，上午6時52分震央在花蓮縣政府南偏西方5.1公里（花蓮縣吉安鄉），規模5.2、地震深度5.9公里。

緊接著編號第58號地震，上午6時53分，震央在花蓮縣政府西南方6.4公里（花蓮縣吉安鄉），規模4.4地震，地震深度9.6公里。

第三起地震為編號59號地震，上午6時53分，震央在花蓮縣政府南方6.8公里（花蓮縣近海），規模4.1地震，地震深度6.7公里。

第四起地震為小區域地震，上午6時55分，震央在花蓮縣政府西南方8.3公里（花蓮縣吉安鄉），規模4.1地震，地震深度11.8公里。

第五起地震為編號第60號地震，上午6時59分，震央在花蓮縣政府南偏東方10.7公里（花蓮縣近海），規模5.0地震，地震深度9.5公里。

第六起地震為編號第61號地震，上午7時2分，震央在花蓮縣政府南偏東方10.7公里（花蓮縣壽豐鄉），規模4.0地震，地震深度8.6公里。

第七起地震為小區域地震，上午7時3分，震央在花蓮縣政府西南方8.3公里（花蓮縣吉安鄉），規模3.3地震，地震深度10.5公里。

第八起地震為小區域地震，上午7時5分，震央在花蓮縣政府南方6.8公里（花蓮縣近海），規模3.4地震，地震深度5.2公里。

第九起地震為小區域地震，上午7時6分，震央在花蓮縣政府南偏西方9.9公里（花蓮縣壽豐鄉），規模3.9地震，地震深度5.6公里。

第十起地震為小區域地震，上午7時12分，震央在花蓮縣政府南方6.2公里（花蓮縣近海），規模3.1地震，地震深度5公里。

第十一起地震為編號第62號地震，上午7時14分，震央在花蓮縣政府西南方3.0公里（花蓮縣花蓮市），規模4.5地震，地震深度6.8公里。

第十二起地震為小區域地震，上午7時22分，震央在花蓮縣政府南偏西方7.0公里（花蓮縣吉安鄉），規模3.4地震，地震深度8.8公里。

第十三起地震為小區域地震，上午7時24分，震央在花蓮縣政府西南方4.4公里（花蓮縣吉安鄉），規模3.6地震，地震深度7.8公里。

第十四起地震為小區域地震，上午7時25分，震央在花蓮縣政府南偏西方9.1公里（花蓮縣吉安鄉），規模3.1地震，地震深度8.4公里。

（06:56更新）

中央氣象局發布地震速報，今天上午6時52分左右，花蓮地區發生中型有感地震，慎防強烈搖晃，告警範圍：花蓮縣。

中央氣象局發布第57號顯著有感地震報告，今天上午6時52分，在花蓮縣吉安鄉（花蓮縣政府南偏西方5.1公里），發生芮氏規模5.2有感地震，地震深度5.9公里。

各地最大震度級：花蓮縣5弱、南投縣3級、宜蘭縣3級、台中市3級、台東縣2級、桃園市2級、新竹縣2級、雲林縣2級、苗栗縣2級、彰化縣2級、新北市2級、嘉義縣1級、新竹市1級、台北市1級、嘉義市1級、台南市1級、高雄市1級。

今天上午6時52分花蓮地震，震度分布圖。圖／國家災害防救中心提供
今天上午6時52分花蓮地震，震度分布圖。圖／國家災害防救中心提供
今天上午6時52分花蓮地震，震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救中心提供
今天上午6時52分花蓮地震，震源鄰近區域地質剖面圖。圖／國家災害防救中心提供

地震 氣象局

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