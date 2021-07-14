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午後強對流影響範圍擴大 吳德榮：下周熱擾動需觀察

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
美國(GFS)模式，模擬18日20時850百帕風場及地面氣壓場(左圖)與12日20時模擬18日20時(右圖)比較，季風低壓東側的熱帶擾動，調整得更強且更偏北。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
美國(GFS)模式，模擬18日20時850百帕風場及地面氣壓場(左圖)與12日20時模擬18日20時(右圖)比較，季風低壓東側的熱帶擾動，調整得更強且更偏北。圖擷自tropical tidbits。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨天各地區皆有觀測資料，達到高溫警示標準(≧36度)，其中以嘉義東區37.4度為最高。昨天西半部午後對流範圍擴大，氣象局並因此發布大雷雨及豪雨特報，強對流中有冰雹產生，落地前時皆已融化，合歡山因海拔較高，冰雹來不及融化，故仍被觀測到。

今天各地大多晴朗炎熱、紫外線強，仍有36度以上的高溫，要注意防曬、防中暑；因低層水氣增多，大氣不穩定，需注意午後對流旺盛、伴隨劇烈天氣如雷擊、強風、瞬間強降雨、冰雹等，主要在山區，西半部平地受影響的範圍擴大。北部24至36度，中部24至36度，南部24至36度，東部23至36度。

他說，明天至下周一太平洋高壓減弱東退，菲律賓東方、南海及台灣附近逐漸發展成季風低壓的型態。季風低壓為大尺度的低壓環流，水氣多、大氣不穩定度高，午後易有強對流發展，伴隨劇烈降雨，其他時間亦偶有局部短暫降雨的機率，各地區白天高溫逐日略降。

吳德榮說，各國模式模擬顯示，季風低壓東側因有水氣輻合，為有利熱帶擾動發展的位置；周日20時美國(GFS)模式最新的模擬，已有颱風的強度，且調整得更強、更偏北。而歐洲(ECMWF)模式模擬的強度依然較弱、且發展也較慢。顯示此熱帶擾動的模擬，有很大的不確定性，至於其未來動向，是否有影響台灣的機率，各國模式模擬也不一致，且都在調整中，應持續觀察。

高溫 冰雹 吳德榮

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