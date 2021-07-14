文青悶壞了！北美館7600張票5小時掃光 千春口罩熱賣

文青悶壞了！博物館、美術館「微解封」，人潮重新湧現。此次開館採預約制，北美館預約上線五小時便掃光微解封兩週7600張票，故宮、國美館前兩天的預約也告額滿。至於尚未對觀眾解封的表演場館，文化部長李永得表示將提出指引計畫與指揮中心討論，若疫情穩定，26日之後可望正式開放表演場館觀眾入場。

歷經59天史上最長閉館，故宮昨重新開館。故宮副院長黃永泰表示，故宮為防疫撤掉可能導致感染的觸碰式設施，休息區座椅也貼上「配合防疫，保持距離」的標籤；前天還為觀眾進館進行兩次演練，包括動線和預約購票方式都再三演練，希望提供民眾最好的觀展經驗。

此次微解封限室內百人以下，觀眾多認為此時的故宮提供理想的觀展經驗。陳小姐帶著念國小的兒子訪故宮，母子倆看特展「畫琳瑯—貨郎圖」看得津津有味。她表示，三級警戒下無處可去。之前故宮人山人海時，她沒想過帶孩子來；現在人少了，母子倆反而可以安靜自在地進行親子藝術教育。

「悶太久了，不出門不行！」李先生用輪椅推著母親逛展，80多歲的母親也對「貨郎圖」深感興趣，認為勾起她童年在鄉村跟攤販買東西的溫馨回憶。李先生認為，對高齡長者來說，故宮有空調、限制人數、還有輪椅可租借，是疫情下非常好的休閒空間。

北美館「塩田千春：顫動的靈魂」兩年前在東京森美術館展出時，打破該館的觀展人數紀錄。重開館後北美館為此展設置獨立預約、並量身打造「周六夜專場」，7600張票5小時內掃光。北美館大廳昨天人潮湧現，北美館特地在地板貼維持社交距離的排隊標籤。一名觀眾在塩田千春用紅線交織纏繞的「不確定的旅程」駐足良久，感嘆「美到忘了疫情的煩惱」。

紅線與黑線是塩田千春作品永恆的主題，纏繞的線條既隱喻無處不在的時間，也象徵人與人之間神秘的連結。北美館以此為意象設計Uncertain Bag織網袋，以紅棉線、不定型輪廓呼應藝術家作品中「不確定性」的概念。此一網袋在五月開幕第一天便賣光，此次重新進貨依然熱賣。北美館也與口罩品牌STYLEi史戴利合作推出2款「顫動的靈魂」設計口罩，分別以紅線、黑線細密縱橫的視覺意象。