文青悶壞了！北美館7600張票5小時掃光 千春口罩熱賣

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
故宮重新開館吸引親子觀眾。記者陳宛茜／攝影
故宮重新開館吸引親子觀眾。記者陳宛茜／攝影

文青悶壞了！博物館、美術館「微解封」，人潮重新湧現。此次開館採預約制，北美館預約上線五小時便掃光微解封兩週7600張票，故宮、國美館前兩天的預約也告額滿。至於尚未對觀眾解封的表演場館，文化部長李永得表示將提出指引計畫與指揮中心討論，若疫情穩定，26日之後可望正式開放表演場館觀眾入場。

歷經59天史上最長閉館，故宮昨重新開館。故宮副院長黃永泰表示，故宮為防疫撤掉可能導致感染的觸碰式設施，休息區座椅也貼上「配合防疫，保持距離」的標籤；前天還為觀眾進館進行兩次演練，包括動線和預約購票方式都再三演練，希望提供民眾最好的觀展經驗。

此次微解封限室內百人以下，觀眾多認為此時的故宮提供理想的觀展經驗。陳小姐帶著念國小的兒子訪故宮，母子倆看特展「畫琳瑯—貨郎圖」看得津津有味。她表示，三級警戒下無處可去。之前故宮人山人海時，她沒想過帶孩子來；現在人少了，母子倆反而可以安靜自在地進行親子藝術教育。

「悶太久了，不出門不行！」李先生用輪椅推著母親逛展，80多歲的母親也對「貨郎圖」深感興趣，認為勾起她童年在鄉村跟攤販買東西的溫馨回憶。李先生認為，對高齡長者來說，故宮有空調、限制人數、還有輪椅可租借，是疫情下非常好的休閒空間。

北美館「塩田千春：顫動的靈魂」兩年前在東京森美術館展出時，打破該館的觀展人數紀錄。重開館後北美館為此展設置獨立預約、並量身打造「周六夜專場」，7600張票5小時內掃光。北美館大廳昨天人潮湧現，北美館特地在地板貼維持社交距離的排隊標籤。一名觀眾在塩田千春用紅線交織纏繞的「不確定的旅程」駐足良久，感嘆「美到忘了疫情的煩惱」。

紅線與黑線是塩田千春作品永恆的主題，纏繞的線條既隱喻無處不在的時間，也象徵人與人之間神秘的連結。北美館以此為意象設計Uncertain Bag織網袋，以紅棉線、不定型輪廓呼應藝術家作品中「不確定性」的概念。此一網袋在五月開幕第一天便賣光，此次重新進貨依然熱賣。北美館也與口罩品牌STYLEi史戴利合作推出2款「顫動的靈魂」設計口罩，分別以紅線、黑線細密縱橫的視覺意象。

立委張廖萬堅、黃國書、吳思瑤昨天聯合主辦「表演藝術如何微解封、文化部如何協助表演藝術度過疫情」線上座談會，邀文化部長李永得與十個表演藝術團體參加。李永得表示，已研擬觀眾進場方案，預計本周送疫情指揮中心討論。此外，KKBOX預計推出線上售票展演計畫，文化部規劃補助20個團隊做線上演出售票，但尚未定案。

「顫動的靈魂」口罩有紅黑兩款。記者陳宛茜／攝影
「顫動的靈魂」口罩有紅黑兩款。記者陳宛茜／攝影
塩田千春用紅線交織纏繞的「不確定的旅程」。記者陳宛茜／攝影
塩田千春用紅線交織纏繞的「不確定的旅程」。記者陳宛茜／攝影
北美館「塩田千春：顫動的靈魂」在台日兩地都大受歡迎。記者陳宛茜／攝影
北美館「塩田千春：顫動的靈魂」在台日兩地都大受歡迎。記者陳宛茜／攝影

故宮 疫情 微解封

延伸閱讀

攜手抗疫 台南市3議員捐贈1萬片口罩給消防人員

故宮今微解封開館 親子、銀髮觀眾：理想的觀展經驗

德國首見 台灣建築展慕尼黑揭幕

發揮學生特長 衛武營讀劇課程改線上依然精彩

相關新聞

微解封首日！熱門森林遊樂區前五名出爐 這處奪冠

今天起微解封，農委會林務局14處國家森林遊樂區於今日開放遊客入園，在根據中央流行疫情指揮中心防疫指引、維持入園人數管控前...

雨區北移 桃竹防豪雨、北北基等6縣市防大雨

氣象局今天晚間更新豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，台南市及南投縣地區已有豪雨發生；雨區北移，桃園、新竹防豪雨，北北基等6...

北捷微解封首日午後運量達38萬人次 較前周增1成

全國三級警戒延長至7月26日，但部分場所今起逐漸微解封，台北捷運公司統計，截至下午3時，捷運運量約38萬人次，相較於前一...

史上最盧觀光投資殭屍案！黃金海渡假村13度闖關未過

占據東海岸第一排的都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫今由環保署召開環境現況差異分析的視訊審查，加路蘭部落族人、地球公民基金會...

文青悶壞了！北美館7600張票5小時掃光 千春口罩熱賣

文青悶壞了！博物館、美術館「微解封」，人潮重新湧現。此次開館採預約制，北美館預約上線五小時便掃光微解封兩週7600張票，...

防疫在家悶壞了嗎？揪好友線上開趴又有新花招

台灣今年5月中爆發新冠肺炎疫情，雙北最先進入防疫三級警戒，但不久全國也進入警戒。迄今兩個月，許多人居家辦公，假日也宅在家，但長期「閉關」不出門也實在太悶了，有人相約透過視訊線上小酌兼打屁聊天，網路上還出現酒吧情境聲音網站讓聚會更有感。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。