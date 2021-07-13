史上最盧觀光投資殭屍案！黃金海渡假村13度闖關未過

占據東海岸第一排的都蘭灣黃金海休閒渡假村開發計畫今由環保署召開環境現況差異分析的視訊審查，加路蘭部落族人、地球公民基金會、環境資訊協會、荒野保護協會台東分會等多個團體線上參與表達意見，現場委員對資料相當不滿砲聲連連，雖環保署以審三次為原則，委員們仍作出了9月30日前補件的結論，把燙手山芋交由下任環評委員續審。

地球公民基金會花東辦公室主任黃斐悅表示，黃金海用地面積約10公頃、房間450間，量體過大而造成原住民傳統領域、遺址、廢汙水、珊瑚礁等諸多影響，21年前通過環評(2000年)，6年內未動工，進行環現差審查，15年來已在環保署補充資料13次，共開了11次小組、2次大會，歷經七任環評委員，無論哪一任，同樣的環境疑慮一談再談 ，應早有退回共識。

環團認為，雖「環現差」沒有直接否決機制，但仍可比照環保署2018年結論：依環保署環評委員專案小組初審作業要點第11點、環評法第13-1條，因補正資料不符退回開發要求，退回給目的事業主管機關交通部觀光局。

加路蘭部落族人、猴子山青年協會理事長鐘黃貴說，部落4月3日進行投票，以53比0通過「反對黃金海渡假村」，說明財團開發自始至終沒有尊重部落意志，加路蘭部落反對黃金海開發案。

環境資訊協會副秘書長孫秀如表示，東海岸地層普遍屬於利吉層，是由泥質填充物夾著許多外來岩塊所組成的混同層，貿然在這樣不穩定的地層上進行大型開發案，植被移除後，一經大雨沖刷，表土本來會很容易流失。泥沙若覆蓋珊瑚上，可能造成珊瑚無法呼吸或進行光合作用致死，若覆蓋在岩石上，則將降低珊瑚幼生附著生長的機率，因而將直接或間接地影響珊瑚生長。這皆都將嚴重影響海下的生態及漁業經濟。

地球公民基金會山林國土組研究專員賴沛蓮表示，富山遺址發掘範圍過於侷限，開發單位一再以「有沒有出土遺物」來判斷能否開發、切割遺址的完整性，實在過於草率，在富山遺址的調查成果公開發表前就進行環差審議，令人無法接受。杉原灣總長不超過七公里的海岸線內，就有這麼多大型開發案，多與考古遺址產生區位衝突。

地球公民基金會山林花東主任黃靖庭說，這些開發案選址顯然出了很大問題，觀光局不應一再將土地管理問題推給其他單位，反而有最大責任盤點資源、環境條件，制訂觀光開發案的選址和設置原則，引導地方政府與觀光業者到「適當的區位」去進行觀光開發，而非在財團搶購海岸第一排時，顯得事不關己。