全時勞工生活補貼兩天逾6萬人申請 1萬最快明天入帳

三級警戒下致百業蕭條，勞動部「全時受僱勞工生活補貼」昨天上午10時開放申請，只要就業保險投保薪資達一定條件，5或6月薪資減逾2成，便可領1萬元生活補貼。勞動部表示，申請兩日收件數達63510件，首批核可14760件，最快可在明（14）日入帳。

勞動部8日發布「勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎影響辦理受僱勞工生活補貼計畫」。針對4月30日已參加就業保險，且月投保薪資在24000元（含）以上至34800元(含)以下，其5月或6月全月薪資較4月份受僱於同一雇主之薪資，減少達20%以上，且減少薪資月份當月月底在職者，發放一次性之生活補貼1萬元。此外，基於政府資源有限，勞工不得重複領取政府機關相同性質之補助、補貼或津貼。本次放寬的對象，受理申請期間自7月12日起至8月31日止。

考量就業保險6月份之資料尚未全部納整完畢，故採取二階段方式辦理。第一階段，自7月12日10點起，開放「5月份」薪資符合紓困條件的勞工申請；第二階段，自7月23日10點起，開放「6月份」薪資符合紓困條件的勞工申請。

為了讓符合本計畫資格的受僱勞工能儘快領到這份生活補貼，同時避免因請領作業引發群聚效應，影響防疫工作，本次申請作業依循行政院補助從簡、核發從速之原則，採線上申請，符合資格者可至計畫網站（ https://mol-10000.wda.gov.tw）提出申請。

●若想進一步暸解計畫相關資訊，可至勞動部官網/疫情紓困專區(https://www.mol.gov.tw/topic/44761/48532/?roleL1=51515)查詢，也可撥打「0800-885-123」免付費諮詢專線洽詢。