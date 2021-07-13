微解封首日！熱門森林遊樂區前五名出爐 這處奪冠

今天起微解封，農委會林務局14處國家森林遊樂區於今日開放遊客入園，在根據中央流行疫情指揮中心防疫指引、維持入園人數管控前提下，入園人數最多的為北部的滿月圓國家森林遊樂區，截至下午四點累計入園人次超過960人；其次是東眼山國家森林遊樂區375人、台中市的大雪山入園也超過300人；嘉義縣阿里山累計人次則超過275人，藤枝國家森林遊樂區，本日累計購票人數137人為第五名。

林務局說，入園遊客均配合園區防疫與管制措施，同時在園人數亦維持於管制人數以下，且均全程配戴口罩，並配合維持社交距離。滿月圓與東眼山因距離大台北較近，遊客較易到達；大雪山、阿里山因海拔較高，天氣涼爽，前往避暑遊客較多；藤枝則鄰近高雄市，且園區因98年八八風災受重創，聯外道路中斷，被迫休園12年，經本局與屏東林區管理處花費多年重建，今年5月7日才重新開園，所以想入園一探究竟的遊客較多。

林務局表示，受COVID-19疫情影響，國人已近兩個月難以從事戶外活動，體能狀況可能受影響，且目前仍為三級警戒期間，森林遊樂區均實施遊客總量管制，如在園人數到達上限將採一出一進。仍建議遊客避免跨區移動，僅安排半日至一日遊之行程，出發前務必注意自身與同行成員身體狀況，如身體不適請暫勿出門。

此外，林務局提醒，另外周末假日將至，屆時可能湧現出遊人潮，請遊客務必配合防疫措施，出遊前先至台灣山林悠遊網查詢場域開放情形與園區遊客人數，如遊客已達管制上限，請避免再前往。

而疫情期間為減少遊客與售票人員直接接觸，鼓勵大家使用電子門票進入國家森林遊樂區，遊客只要將上網購買的電子門票存於手機，給驗票人員掃描QRcode即可入園，使用電子門票還可享平假日均一價與東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、雙流與池南等國家森林遊樂區免收停車費優惠，安全又省錢。大家可使用電腦或手機於「森林好好玩」購票網站或是Klook、KKDAY等線上通路購買。