5成5民眾習慣早餐喝咖啡！營養師：一定要再補充蛋白質

「早餐」往往被視作一天能量的開始，更與身體健康息息相關。但是根據「賀寶芙亞太區健康早餐大調查」*1顯示，近5成5的台灣民眾，早餐不論有無搭配其他食物，一定會喝咖啡！看在營養師的眼中，若僅以咖啡當早餐是不妥的壞習慣。資深營養師游晏涵表示，咖啡中其實不含蛋白質，若早上只飲用咖啡替代正常早餐，會導致蛋白質攝取不足，加上許多咖啡飲品會添加糖、奶精、鮮奶油，也容易帶來額外的空熱量負擔。

圖／賀寶芙 提供

營養師游晏涵表示，蛋白質是人體每日必須的重要成份，包括豆、魚、肉、蛋、乳製品等食物，都是理想的蛋白質來源，身體利用率高，建議可以平均在三餐做補充。以早餐為例，早晨身體剛剛甦醒，因此吃肉類可能會引起消化不良，所以營養師游晏涵建議，選擇牛奶、豆奶等不會增加消化道負擔的蛋白質來源為佳。

晚餐時也需適當攝取，能幫助肌肉維持，因為身體即使在睡覺時，肌肉也會持續合成和分解。而在「運動後」，肌肉會受損分解，也需要透過攝取優質蛋白質來幫助肌肉合成。

針對每天喜愛以「咖啡」作為早餐的民眾，游晏涵則指出，咖啡中的「咖啡因」可以幫助提神，也可以提高身體新陳代謝率、幫助增加身體活力，並且加強運動表現。因此許多人喜愛將咖啡作為一日中的活力起點，甚至下午也會再補充一杯作為精神提振飲料。

但營養師游晏涵也提醒民眾，咖啡中不含任何的蛋白質，若要從咖啡中攝取蛋白質，就需要添加牛奶、豆漿等成份。但由於只是因為口感提升而少量添加，因此對於補充蛋白質的功效仍屬有限。例如一杯250ml的拿鐵*2，添加1/3的牛奶，也僅能攝取到2～4克的蛋白質。而且許多飲用者喜愛另添加糖、奶精、鮮奶油等成份，雖然口感升級，但會帶來額外的熱量負擔，精製糖還可能對身體產生不好的影響。以摩卡咖啡為例，一杯添加鮮奶油的250ml摩卡咖啡*3，熱量就達350大卡，超出拿鐵1倍。

因此，若想要以咖啡提神，同時達到攝取蛋白質、減少熱量攝取的效果，游晏涵也以資深營養師的專業角度推薦「賀寶芙金質冰咖啡」。相較於坊間動輒百餘大卡的拿鐵、摩卡，*4每一杯金質咖啡的熱量僅為80大卡，且含有「15公克的蛋白質」，也高出於坊間咖啡飲品的蛋白質含量，可以適時地為身體補充營養；而且無添加糖，有助於熱量控制計算適量的咖啡因，也有助於促進身體代謝、提振精神。同時金質冰咖啡可採用冷水或低於70度的溫熱水沖泡，更能符合不同的咖啡飲用需求。

賀寶芙金質冰咖啡以最受台灣消費者青睞的口味為基礎，推出「拿鐵」與「摩卡」兩種經典風味，均是精心嚴選100%巴西烘焙羅布司塔咖啡豆，具有絲滑細緻的迷人豆香與堅果、巧克力韻味。其中「拿鐵口味」採用輕度至中度烘焙的咖啡豆，帶有天然的咖啡香氣，具有濃郁口感與較低的酸度；「摩卡口味」則是融合了巧克力與義式濃縮咖啡的特色，適合喜愛咖啡甜度較高的民眾。不論是早晨的活力飲品，或是下午振奮精神的點心，賀寶芙金質冰咖啡都能成為咖啡愛好者的聰明新選擇。產品資訊可上賀寶芙官網 https://www.herbalife.com.tw/products/iced-coffee-drink-mix-012K/

圖／賀寶芙 提供

註1*2019年3月，「賀寶芙亞太區健康早餐大調查」，對象是亞太區共5,215人，包括澳洲、香港、韓國、印尼、新加坡、泰國、菲律賓、越南、日本、台灣與馬來西亞等11個市場的18～65歲受訪者，男女各半。台灣受訪者約500位。

圖／賀寶芙 提供

註2、3* 參考市售多款咖啡品牌官網公告之營養資訊，並以添加標準比例1/3全脂牛奶估算糖和蛋白質含量

註4*以每份2匙賀寶芙金質冰咖啡粉計算(摩卡口味:23克/拿鐵口味:22克)