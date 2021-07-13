戴上耳機，你就能接收到未來城市的想像訊號！每個月，未來城市會定期在中央廣播電台Podcast節目上與你聊聊——智慧科技又有新應用？台灣城市正在發生哪些有趣的事？讓我們說給你聽！

近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，首先感謝聽友來訊關心。對於這波疫情衝擊，有台灣學者認為，可用「短空長多」來形容其對台灣整體的影響，專家為何這麼想？其實，國際疫苗採購競爭異常激烈，若無爆發疫情，台灣沒有任何機會大量採購新冠疫苗。

如今，許多民間單位有意協助購買疫苗，代表疫苗將火速送到？還是，恐遇什麼困難？再者，中央流行疫情指揮中心今天(2日)表示，為保障國人健康，將推動COVID-19疫苗大規模接種，並陸續辦理整備作業，未來，打了疫苗就不會確診？資訊愈來愈龐雜，未來城市@天下把專業知識說成大白話，讓你聽懂！

本集節目，訪問未來城市@天下頻道總監陳芳毓。

「全文轉載自未來城市(未來城市╳央廣Podcast｜別焦慮！我們把疫情知識說成「大白話」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網。

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