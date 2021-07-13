快訊

台積電員工確診足跡曝光 活動遍及竹苗地區

聽新聞
test
0:00 / 0:00

別焦慮！我們把疫情知識說成「大白話」

未來城市@天下 / 文・詹婉如（Rti 中央廣播電臺）
中央流行疫情指揮中心宣布今起微解封，許多公司本周恢復正常上下班，上班時間捷運台北車站通勤人潮增多。聯合報記者余承翰／攝影
中央流行疫情指揮中心宣布今起微解封，許多公司本周恢復正常上下班，上班時間捷運台北車站通勤人潮增多。聯合報記者余承翰／攝影

戴上耳機，你就能接收到未來城市的想像訊號！每個月，未來城市會定期在中央廣播電台Podcast節目上與你聊聊——智慧科技又有新應用？台灣城市正在發生哪些有趣的事？讓我們說給你聽！

近日台灣新冠肺炎疫情嚴峻，首先感謝聽友來訊關心。對於這波疫情衝擊，有台灣學者認為，可用「短空長多」來形容其對台灣整體的影響，專家為何這麼想？其實，國際疫苗採購競爭異常激烈，若無爆發疫情，台灣沒有任何機會大量採購新冠疫苗

如今，許多民間單位有意協助購買疫苗，代表疫苗將火速送到？還是，恐遇什麼困難？再者，中央流行疫情指揮中心今天(2日)表示，為保障國人健康，將推動COVID-19疫苗大規模接種，並陸續辦理整備作業，未來，打了疫苗就不會確診？資訊愈來愈龐雜，未來城市@天下把專業知識說成大白話，讓你聽懂！

本集節目，訪問未來城市@天下頻道總監陳芳毓

「全文轉載自未來城市(未來城市╳央廣Podcast｜別焦慮！我們把疫情知識說成「大白話」)，欲了解更多智慧科技，請上未來城市官網

【推薦閱讀】

未來城市╳央廣Podcast｜疫情、環境難民　如何逃離？

【推薦閱讀】

別焦慮！看懂這四件事，就明白台灣新冠疫情其實「短空長多」

【推薦閱讀】

疫情下，偏鄉的逆襲　台東為何能無痛推動「遠距醫療」？

新冠疫苗 疫情 新冠肺炎 COVID-19 成大

相關新聞

影／合歡山下起「冰雹雨 」 遊客：跟粉圓一樣大

今天天氣炎熱，而因午後熱對流旺盛，中央氣象局提醒，各地小心午後雷陣雨，明天受南方熱帶海面上對流雲系發展，天氣型態會不太穩...

全台10縣市大雨特報 台南高雄嘉義縣市小心大雷雨

午後對流雲系發展旺盛，氣象局針對嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時45分。

國旅九人團好折騰？ 觀光局建議：短距、少人、短天數

疫情三級警戒今起微解封，觀光局放寬旅行社組團限制，開放9人以內的國旅團，不過由於仍有不少景區封閉或是有條件開放，再加上各...

微解封首日遊客回來了？盤點全台開放景點人潮熱不熱

全國三級警戒雖延長至7月26日，但於今天起逐步鬆綁管制「微解封」，規畫降載開放的各景區、遊樂區、博物館均有悶久了的民眾外...

台灣也有「藍調」！原住民林班歌的族群與階級記憶

一九五〇到一九七〇年代，在戰後「山地平地化」及「伐木外銷爭取外匯」等政策的影響下，中華民國政府開始經略龐大的山林資源，進行林班地的盤點、砍伐及育林等工作。

別焦慮！我們把疫情知識說成「大白話」

戴上耳機，你就能接收到未來城市的想像訊號！每個月，未來城市會定期在中央廣播電台Podcast節目上與你聊聊——智慧科技又有新應用？台灣城市正在發生哪些有趣的事？讓我們說給你聽！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。