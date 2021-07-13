影／健身房微解封首日 民眾一早手刀奔赴練肌避人潮

「你好~」健身房微解封第一天，大批工作人員在櫃台前與會員打招呼，防疫裝備齊全，手持酒精，消毒後才放行入場。不少民眾為了避開人潮尖峰，一大早就入場。配合政府措施，各大健身場館容留人數降載至25%，位於台北市中山區的World Gym總坪數1200坪，原本可以容納1000人，但三級解除前，只能開放250名會員進場，所有器材使用過後立刻消毒，也會有工作人員輪流檢查設備做定期清消。

以往在一對一的教練課程中，學員多多少少會出現體力透支，往常教練會「幫補」，讓學員免於被器材或是重量導致受傷的危險，但現在肢體接觸也被World Gym嚴格禁止，被問及是否會影響授課成效時，健身教練李皓表示，目前協助幫補只會用在器材方面，不會去觸碰肢體，疫情之下會配合管制措施。

健身房公關經理廖容瑩表示，雖然微解封，但無法戴上口罩的附屬設施，像是游泳池、三溫暖及淋浴間等等都遵守體育署規範，禁止開放。另外也遵照中央快篩政策，斥資200萬採購5000劑的快篩試劑，截至7月12日全台105家健身房的教練及團課老師都已經做完快篩，且造冊留存資料。

日前有多家健身業者認為各縣市對「微解封」規範不同調，讓營運變得麻煩許多，團體上課也需間隔一小時的大清消後才能教授下一批學員，被認為增加人事成本又讓教練空等，對此廖容瑩認為，防疫期間謹慎一點也是件好事。