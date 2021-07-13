快訊

本土新增28例、6死 即日開放18歲以上疫苗意願登記

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來訪宜蘭一日遊 國5上周末已見車流量大增

聯合報 / 記者林佳彣／宜蘭即時報導
國道5號上周末車流量增，警方在遊客熱門點周邊巡查。圖／宜蘭縣警察局提供
國道5號上周末車流量增，警方在遊客熱門點周邊巡查。圖／宜蘭縣警察局提供

三級警戒一延再延，宜蘭縣轄內16個風景區和水域遊憩活動、多處觀光景點仍持續封閉。微解封從今天開始，宜蘭縣政府指出，國道5號上周五、六、日的每天車流量皆達5萬輛次，占過往連續假日車流7成之多，是三級警戒實施以來，車流量最高的假日。

交通處資料顯示，端午節單日國5南北車流量共為3萬785輛次，隨著疫情變化、確診數下降，端午節後的周末車流量有增加現象，從數據可看出跨區移動增溫，交通處表示將會持續觀察，作為防疫措施的參考。

交通處長黃志良提到，7月9、10、11日國道5號每天車流量均超過5萬輛次，此為三級警戒的例假日中，平均每日車流量最高的假日。他補充說明，特別是周五南下、周日北上的車流量較多，表示來宜蘭旅行、住宿量有增加。

宜蘭縣民宿發展協會理事長陳勝樂表示，礙於用餐不便、觀光景點未開放，因此遊客出來散散心，以當天來回居多，近期並沒有訂房跡象。他也提到，旅遊都是計畫性，由於解封尚未完全，微解封並沒有帶來訂單和效益，加上疫苗覆蓋率不高、業者控管來客數仍憂觸法，民眾還有疑慮，種種原因造成客人至今還沒回流。

宜蘭縣觀光協會理事長王文新也認為，來訪宜蘭的遊客多為一日遊，雖然車流有增加，但是飯店、民宿業者只增加一成業績。他提到，要是7月26日疫情降溫，確診數降到1字頭或個位數，甚至是警戒降級，觀光產業的信心會大增。

國道5號上周末車流量增，不少人來到宜蘭一日遊，圖為大溪漁港。圖／宜蘭縣警察局提供
國道5號上周末車流量增，不少人來到宜蘭一日遊，圖為大溪漁港。圖／宜蘭縣警察局提供

三級警戒 疫情 國道

延伸閱讀

注意！花蓮翡翠谷、砂婆礑溪「未」解封 警持續取締

微解封台南虎頭埤遊客200人 抱怨四下無人不能吃東西

台中港北堤海釣今微解封 民代盼戶外垂釣場也能開放

迎微解封 醫師警告：小心「變腫病毒」傷膝

相關新聞

午後對流雲系旺盛 全台9縣市大雨特報

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今南投地區及新竹以南山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

國旅九人團好折騰？ 觀光局建議：短距、少人、短天數

疫情三級警戒今起微解封，觀光局放寬旅行社組團限制，開放9人以內的國旅團，不過由於仍有不少景區封閉或是有條件開放，再加上各...

來訪宜蘭一日遊 國5上周末已見車流量大增

三級警戒一延再延，宜蘭縣轄內16個風景區和水域遊憩活動、多處觀光景點仍持續封閉。微解封從今天開始，宜蘭縣政府指出，國道5...

高雄各區均溫30度以上 防高溫還要留意山區大雨

中央氣象局高溫資訊，今天中午高雄市亮起高溫橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，高雄各區均溫皆在30度以上，達36度的區...

輸了就是失敗嗎？日劇刻畫青年魯蛇心聲

2021上半年登場的日劇《喜劇開場》，由《求婚大作戰》、《我的事說來話長》編劇金子茂樹金句亂飛地編寫，精準描繪日本青年世代的後青春迷惘，面對生活的焦慮與徬徨，「努力不一定有回報」的挫敗，「認真就真的輸了嗎」的質疑，都在這幅細膩的角色群像間展開。

到超商預約打疫苗享折扣 四大超商預約優惠一次看

國內四大超商成為全台民眾預約施打公費疫苗的重要據點，只要接獲主管機關疫苗預約簡訊通知的民眾，自今（13）日上午10點至7...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。