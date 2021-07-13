來訪宜蘭一日遊 國5上周末已見車流量大增

三級警戒一延再延，宜蘭縣轄內16個風景區和水域遊憩活動、多處觀光景點仍持續封閉。微解封從今天開始，宜蘭縣政府指出，國道5號上周五、六、日的每天車流量皆達5萬輛次，占過往連續假日車流7成之多，是三級警戒實施以來，車流量最高的假日。

交通處資料顯示，端午節單日國5南北車流量共為3萬785輛次，隨著疫情變化、確診數下降，端午節後的周末車流量有增加現象，從數據可看出跨區移動增溫，交通處表示將會持續觀察，作為防疫措施的參考。

交通處長黃志良提到，7月9、10、11日國道5號每天車流量均超過5萬輛次，此為三級警戒的例假日中，平均每日車流量最高的假日。他補充說明，特別是周五南下、周日北上的車流量較多，表示來宜蘭旅行、住宿量有增加。

宜蘭縣民宿發展協會理事長陳勝樂表示，礙於用餐不便、觀光景點未開放，因此遊客出來散散心，以當天來回居多，近期並沒有訂房跡象。他也提到，旅遊都是計畫性，由於解封尚未完全，微解封並沒有帶來訂單和效益，加上疫苗覆蓋率不高、業者控管來客數仍憂觸法，民眾還有疑慮，種種原因造成客人至今還沒回流。